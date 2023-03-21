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Финансы ,  
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Прибыль Росбанка упала на 75% за 2022 год

Чистая прибыль Росбанка за 2022 год упала на 75%, до 5 млрд руб.
Росбанк, сменивший собственника и попавший под санкции в 2022 году, отчитался о финансовых результатах впервые с начала кризиса. Ему удалось не уйти в убыток, но прибыль за год упала на 75%
Росбанк ROSB ₽116 +0,69% Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Чистая прибыль Росбанка по МСФО в 2022 году составила 4,9 млрд руб., сократившись на 75% по сравнению с результатом 2021 года (19,6 млрд руб.), следует из сообщения кредитной организации, поступившего в РБК.

Чистые процентные доходы группы достигли 53,9 млрд руб. (+14%), чистые комиссионные доходы — 13,4 млрд руб. (+4%), чистый результат по финансовым операциям вырос в семь раз, до 15,7 млрд руб. Однако выросли операционные расходы (43,6 млрд руб., +22%) и особенно отчисления в резервы — они увеличились в 8,5 раза, до 35,2 млрд руб.

«Несмотря на все внешние вызовы, банк продемонстрировал рекордный операционный доход в размере 84 млрд руб., показав при этом соотношение операционных расходов к доходам на уровне 52%, что также является одним из лучших показателей за последние несколько лет», — сказала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина, чьи слова приводятся в сообщении банка.

Росбанк ранее принадлежал французской группе Societe Generale, но в апреле 2022 года она продала его «Интерросу» Владимира Потанина — компания владела банком до продажи французам во второй половине 2000-х годов. По данным «Коммерсанта», сделка прошла с большим дисконтом (цена составила 0,2–0,3 капитала кредитной организации) и оперативно из-за риска расширения западных санкций против миллиардера. Сейчас 47,5% акций находятся во владении благотворительного фонда Владимира Потанина, 45% акций осталось у «Интерроса», а 7,5% акций выкупил сам банк, чтобы распоряжаться ими в рамках программы мотивации сотрудников (банк торгуется на Московской бирже). После смены владельца в KPI банка появилось изменение, предусматривающее, что он должен сохранять прибыль, говорила Воеводина в интервью РБК в декабре прошлого года.

В середине декабря — позже, чем многие крупные российские банки, — Росбанк попал под санкции США. При этом Росбанк — один из немногих банков, раскрывших результаты по МСФО после начала кризиса (кредитные организации теперь могут этого не делать). В целом банковский сектор завершил год с чистой прибылью в 203 млрд руб., хотя ЦБ допускал, что банки по итогам года смогут лишь «выйти в ноль» после рекордных убытков января-июня (1,5 трлн руб.). О результатах по МСФО также отчитывался Сбербанк — его прибыль за 2022 год упала в 4,6 раза, до 270,5 млрд руб.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Росбанк отчетность прибыль кризис
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