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ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT

Находящийся под жесткими санкциями банк ВТБ перезапустил для своих клиентов — физлиц возможность отправлять переводы в юанях в Китай. Они будут идти в обход системы SWIFT. Сбербанк, наоборот, такие переводы остановил
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Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях — теперь банк будет делать это без использования международной системы денежных переводов SWIFT, рассказал РБК его представитель. Трансграничные переводы в любых валютах, в том числе в юанях, оказались недоступны клиентам ВТБ в марте 2022 года из-за решения Евросоюза отключить банк, до этого уже попавший под блокирующие санкции США, от SWIFT.

«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Для эффективного использования национальных валют нам необходимо создавать и развивать альтернативные SWIFT системы платежей. Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (его слова приводятся в сообщении банка).

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Фото:Sheng Li / Reuters

Представитель ВТБ подчеркнул, что для переводов в юанях используется альтернативный SWIFT механизм, но подробности схемы не раскрыл. Сервис позволит отправлять деньги в КНР по банковским реквизитам через дистанционные каналы или в офисах банка. Переводы на первом этапе доступны физическим лицам в адрес юридических лиц.

Для перевода клиенту ВТБ необходимо предварительно открыть текущий счет в китайских юанях, купив валюту в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ Онлайн» либо сделав это в офисе банка. Максимальная сумма одной операции в приложении или на сайте ВТБ составляет 20 млн руб. или эквивалент в юанях, но не более 100 млн руб. в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях составляет 1% от суммы перевода, максимум 200 юаней.

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Фото:Burhan Ozbilici / AP

Переводы от физлиц в России юрлицам в Китае могут быть востребованы, в частности, для трансграничной торговли (в том числе электронной коммерции), рассуждает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. В частности, небольшими предпринимателями, осуществляющими закупки товаров в Китае, добавляет руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ (ранее «Делойт) Максим Налютин.

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Как европейские санкции ударили по переводам в Китай

После начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз отключил от SWIFT Сбербанк, МКБ, Россельхозбанк, ВТБ, «Открытие», банк «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. SWIFT используется для передачи информации между банками при проведении валютных переводов. Напрямую система не влияет на возможность осуществления таких операций, так как можно использовать другие способы обмена сообщениями, но является наиболее надежной и распространенной, поэтому отключение ряда российских банков от SWIFT привело к остановке валютных переводов в ряде из них.

Сбербанк, как и ВТБ попавший под ключевые блокирующие санкции (США, ЕС, Великобритании), тоже столкнулся с проблемами при платежах в Китай — и они не решились, следует из ответа банка. С 7 июня он приостановил проведение трансграничных переводов корпоративных клиентов в юанях, а также остановил операции в этой валюте в другие банки на территории России. Но 17 июня глава банка Герман Греф заявил, что банк восстановил расчеты в юанях для всех категорий клиентов.

Сейчас они не работают, следует из комментария представителя банка РБК. «Сбербанк не осуществляет переводы в юанях», — сказал он. РБК направил запрос в другие крупные банки о механизме их переводов в Китай. Представители «Зенита» и Абсолют Банка сообщили, что переводы в юанях у них доступны.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Как могут идти отправления без SWIFT

По мнению директора отдела форензик Kept (экс-КПМГ) Елены Петерсон, переводы между Россией и Китаем можно совершать через китайский аналог SWIFT — национальную китайскую систему банковских переводов CIPS. Кроме этого, возможны переводы через прямые корреспондентские отношения между банками России и Китая с помощью открытия счетов «лоро» и «ностро».

«На данный момент наиболее популярная альтернатива — это использование СПФС (Системы передачи финансовых сообщений, российского аналога SWIFT) и CIPS. К обеим системам могут подключаться как российские, так и китайские банки, и к СПФС уже подключен ряд зарубежных банков. Скорее всего, в подобных переводах работает один из этих аналогов», — подтверждает Кривошея.

Абсолют Банк, который «отправляет переводы в юанях в Китай от физлиц и от компаний в обычном режиме без ограничений», объясняет, что в этом году стал косвенным участником CIPS. «Банк-корреспондент Абсолют Банка в китайских юанях — АйСиБиСи Банк. Статус прямого участника по правилам системы присваивается только резидентам Китая и их дочерним структурам. Банк осуществляет расчеты в юанях с банками-корреспондентами через систему SWIFT, а те, в свою очередь, платежи нашего банка отправляют через систему CIPS», — объясняет представитель «Абсолюта». Но в отличие от ВТБ банк не находится под блокирующими санкциями и не отключен от SWIFT.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки переводы юани SWIFT
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