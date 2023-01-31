В Росбанке рассказали о нежелании Китая работать с банками под санкциями

У бизнеса сложилось ошибочное мнение о готовности китайских банков работать с Россией, заявил вице-президент Росбанка. На практике и санкции, и отключение от SWIFT затрудняют переводы. Похожая ситуация — с Турцией и иными странами

Российский бизнес из-за санкций и отключения SWIFT испытывает существенные сложности при работе с банками из дружественных Китая и Турции. Об этом рассказал на конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы» вице-президент Росбанка Александр Рахманин, передает корреспондент РБК. Банк с декабря находится под блокирующими санкциями США.

«У российского бизнеса, особенно задействованного во внешнеэкономической деятельности, сложилось немножечко ошибочное впечатление, что, грубо говоря, китайская банковская система и китайский корпоративных сектор будет стоять чуть ли не в очереди за тем, как бы помочь россиянам. А по факту после 24 февраля (день начала российской специальной военной операции на Украине. — РБК) мы столкнулись с тем, с чем столкнулись», — сказал Рахманин.

«Что бы нам ни рассказывали, китайская банковская система, особенно использование юаней в трансграничных платежах, очень сильно зависит от SWIFT. Берем Bank of China: он может позволить себе работать с SDN'ами (компаниями, попавшими в американский санкционный список SDN. — РБК), но до тех пор, пока у банка есть SWIFT. Такой на самом деле парадокс — вся инфраструктура платежная заточена под SWIFT, они честно признались. И если российский банк по санкционным или несанкционным причинам отключают от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам через Bank of China», — добавил вице-президент Росбанка. Другие крупные китайские банки — ICBC, China Construction Bank — тоже не принимают платежи SDN-банков, указал он.

90% исходящих платежей в юанях из России приходятся на Китай, 7% — на Гонконг, 1% — на остальные страны. С Гонконгом ситуация тоже сложная, отметил Рахманин: статистика возвратности платежей (то есть когда перевод возвращается отправителю и не доходит до получателя) «катастрофически высокая»: «Основная проблема связана с тем, что политически Гонконг — это Китай, но экономически и с точки зрения зависимости банковской системы — это Запад с соответствующими последствиями, вплоть до гипотетической заморозки платежей».

Строго соблюдают санкции и турецкие банки — они не открывают корсчета в лирах кредитным организациям под санкциями. «Учитывая, что значительная часть банковского сектора России тем или иным образом задета санкциями, откровенно говоря, возможность работы с турецкими банками остается только у банков второго эшелона, за пределами СЗКО (системно значимых кредитных организаций. — РБК)», — сказал вице-президент Росбанка. Из-за соблюдения западных санкций российский банковский сектор не может полноценно использовать лиру в трансграничных операциях.

«Плюс-минус та же история», по словам Рахманина, обстоит и с дирхамами ОАЭ. Хотя это «суперстабильная валюта, [которая] привязана к доллару США, но есть барьеры в виде санкций, дисбаланса торговых потоков и ДКП (денежно-кредитной политики. — РБК) местного регулятора, который не позволяет в полной мере заменить, например, доллары США дирхамами при товарообороте с Россией». Аналогичные проблемы есть с тенге (валюта Казахстана), а также с узбекскими сумами, киргизскими сомами и таджикскими сомани, следует из слов банкира.

Росбанк, основываясь на результатах стресс-сценариев, предполагающих ввод санкций, принял решение об открытии большого количества корсчетов в мягких валютах, говорила в интервью РБК глава правления банка Наталья Воеводина. «Это один из митигантов стресс-сценария (решений, смягчающих риски. — РБК), который, в случае реализации, поможет пройти его с наименьшими потерями для клиентов и для банка», — говорила она в декабре, еще до того, как Росбанк попал под ограничения Минфина США.

Под санкции США, Евросоюза и Великобритании в той или иной мере попало большинство крупнейших российский банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие», Росбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и другие. Это привело к отключению кредитных организаций от валютных систем тех стран, что ввели ограничения (в первую очередь от доллара, евро и фунта) и, в частности, к остановке валютных переводов внутри России и за рубеж. Многие банки переключились на расчеты в юанях — например, «Сбер» уже направил в Народный банк Китая (местный ЦБ) «огромнейший пакет документов» для открытия местного филиала. Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин рассчитывает, что открыть его удастся к концу 2023 года.

Летом Россия даже вошла в тройку стран по объему платежей офшорным юанем с долей в 4,3% (опережали ее только Гонконг и Великобритания), но по итогам декабря она опустилась на шестое место с долей 1,89%. Впрочем, эта статистика учитывает только платежи через SWIFT — эксперты отмечали, что существенная их часть может идти в обход этой системы.