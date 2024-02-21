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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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В ЦБ заявили, что страхование вкладов не касается QIWI-кошельков

ЦБ: страхование вкладов не распространяется на электронные кошельки
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Отзыв лицензии у QIWI банка
После отзыва лицензии у Киви банка пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны. АСВ пообещало начать выплаты вкладчикам банка до 6 марта, однако в ЦБ уточнили, что электронных кошельков это не коснется
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Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Страхование вкладов не касается электронных кошельков, заявили в ЦБ, отвечая на вопрос пользователя «ВКонтакте» о том, могут ли владельцы QIWI-кошельков обратиться в Агентство по страхованию вкладов за выплатами после отзыва лицензии QIWI банка.

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — написал ЦБ в ответ на вопрос, считается ли электронный кошелек счетом в банке. ЦБ указал, что «всем клиентам, имевшим деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ».

ЦБ объяснял решение об отзыве лицензии у Киви Банка тем, что тот нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. «Его [Киви Банка] деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.

Вместе с этим регулятор отметил, что Киви Банк является участником системы страхования вкладов, соответственно, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб. АСВ пообещало начать выплаты вкладчикам банка до 6 марта.

Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI
Финансы
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

После отзыва лицензии у Киви банка пополнение и переводы с QIWI-кошельков стали недоступны. Также перестала работать платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), популярная среди российских релокантов. 

Решение ЦБ прервало самую длинную паузу по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний случай принудительного прекращения работы банка произошел 12 августа 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-банк.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Банк России электронный кошелек страхование вкладов QIWI Отзыв лицензии
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