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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой услуг из-за QIWI

Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой после отзыва лицензии у QIWI
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
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Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Проблемы с оплатой мобильной связи и услуг в приложении Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у QIWI Банка (Киви Банка), через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

При попытке входа в приложение Райффайзенбанка всплывает сообщение: «У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки».

В пресс-службе банка уточнили РБК, что работают над решением проблемы и сообщат, как только оплата будет доступна.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
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