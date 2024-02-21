Райффайзенбанк предупредил о проблемах с оплатой услуг из-за QIWI
Проблемы с оплатой мобильной связи и услуг в приложении Райффайзенбанка связаны с отзывом лицензии у QIWI Банка (Киви Банка), через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
При попытке входа в приложение Райффайзенбанка всплывает сообщение: «У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки».
В пресс-службе банка уточнили РБК, что работают над решением проблемы и сообщат, как только оплата будет доступна.
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