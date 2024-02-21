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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI

Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI банка
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
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Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), чьим оператором является QIWI банк, перестала работать после отзыва лицензии у кредитной организации, убедился корреспондент РБК.

«Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу», — говорится во всплывающем сообщении при попытке совершить перевод через сервис.

Contact используется для переводов денежных средств за границу, она популярна среди российских релокантов. После введенных США санкций против «Юнистрима» из наиболее популярных систем денежных переводов оставались «Золотая корона» и Contact.

QIWI купила Contact в 2015 году, до этого платежная система принадлежала финансовой группе «Открытие». Contact работает в России с 1999 года. По собственным данным компании, сеть Contact включает в себя около 500 пунктов обслуживания в 180 странах.

С помощью сервиса можно было, в частности, отправлять и получать переводы и платежи, пополнять иностранные карты и совершать иные платежи.

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