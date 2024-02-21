Отзыв лицензии у QIWI Банка прервал самую длинную паузу ЦБ с 1991 года

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка из-за вовлечения финансовой организации в расчеты между физлицами и теневым бизнесом. Решение регулятора прервало самую длинную паузу по отзывам лицензий у банков с 1991 года

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка (Киви Банка) этим утром, что стало первым отзывом лицензии у российской кредитной организации за полтора года. ЦБ объяснил решение тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России.

«Его [Киви Банка] деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорилось в сообщении регулятора.

Решение регулятора прервало самую длинную паузу по отзывам лицензий у банков с 1991 года. Последний случай принудительного прекращения работы банка произошел 12 августа 2022 года, когда лицензии лишился Кросна-Банк.

В 2022 году на фоне кризиса и санкций регулятор почти не отзывал лицензии, но перерыв был короче — с начала февраля по 12 августа, то есть почти семь месяцев. Тогда же ЦБ приостановил проведение плановых проверок кредитных организаций, оставив только внеплановые выезды, писал РБК. Другую заметную паузу в расчистке рынка ЦБ брал в пандемийный кризис, весной 2020 года. Она продлилась шесть с половиной месяцев — с 31 января по 14 июля, но во второй половине года регулятор систематически сообщал о лишении игроков лицензий.

Закон «О банках и банковской деятельности» обязывает ЦБ отозвать лицензию у кредитной организации, если та не соблюдает ключевые нормативы по капиталу, фактически утратила собственные средства или не исполняет требования кредиторов на сумму от 100 тыс. руб. более 14 дней. Кроме того, регулятор может применить крайнюю меру, если банк, например, предоставляет недостоверную отчетность, проводит операции, на которые нет разрешения, или нарушает антиотмывочное законодательство. Больше всего банковских лицензий регулятор отзывал в период с 2014 по 2016 год — тогда лицензий лишились 276 кредитных организаций. Потом это число резко пошло на спад, и уже в 2021 году было отозвано 26 лицензий, а в 2022-м — только три.

По данным на 1 февраля 2024 года Киви Банк занимал 89-е место в банковской системе страны. Объясняя решение по отзыву лицензии, в ЦБ отметили, что банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Регулятор подчеркнул, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, однако не более 1,4 млн руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) уточнило, что начнет выплаты вкладчикам Киви Банка не позднее 6 марта.