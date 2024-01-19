QIWI продаст российские активы гонконгской компании
QIWI продаст российские активы, консолидированные в АО «КИВИ», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Об этом говорится в сообщении компании. Цена сделки — 23,75 млрд руб., ее проведут в рамках реструктуризации бизнеса.
После продажи Протопопов продолжит руководить бизнесом «КИВИ» в России, но покинет руководящие посты в QIWI Plc; там главным исполнительным директором станет Алексей Мащенков, а финансовым директором — Елена Никонова.
В российский контур входят КИВИ Банк, QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact и другие проекты.
QIWI отмечает, что реструктуризация бизнеса позволит группе сохранить листинг на NASDAQ и Московской бирже.
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