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В QIWI ограничили снятие наличных и вывод средств по требованию ЦБ

QIWI ограничила снятие наличных и вывод средств по требованию ЦБ
Киви банк временно ограничит вывод средств на банковские счета до 1 тыс. руб. в месяц, в том числе через СБП. Также клиенты банка не смогут снимать наличные, включая офисы кредитной организации и ее партнеров, и делать переводы
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Киви Банк с 26 июля временно и частично ограничит вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных по предписанию Центробанка, говорится в пресс-релизе QIWI.

«При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме QIWI) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами QIWI работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают», — подчеркивается в сообщении.

Там сказано, что Банк России в ходе проверки выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации выявил «недочеты, типичные для крупных организаций уровня» QIWI.

На сайте компания пояснила, что с 26 июля лимит на вывод средств на карты и счета других банков составит 1 тыс. руб. в месяц. Уточняется, что ограничение затронет все кошельки пользователя. Также клиенты банка не смогут:

  • вывести деньги из кошелька через систему быстрых платежей (СБП);
  • снимать наличные с QIWI Карт, даже в офисах QIWI и партнеров;
  • сделать перевод из QIWI Кошелька через Contact;
  • погасить кредит любого банка, кроме займов микрофинансовых организаций (МФО).

При этом к электронному кошельку можно привязать банковскую карту QIWI и использовать ее для оплаты в магазинах.

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Киви банк входит в группу компаний QIWI. Эта платежная система позволяет в том числе пополнять кошелек на криптобирже Binance.

Это не первый случай, когда QIWI устанавливает ограничения по требованию ЦБ. В декабре 2020 года Банк России оштрафовал Киви Банк на 11 млн руб. и запретил на полгода проведение двух видов операций: большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов и переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Так Центробанк действовал в рамках борьбы с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино и других участников серого платежного рынка.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Центробанк QIWI Киви Банк
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