В Москве перестали работать терминалы QIWI
Платежные терминалы QIWI в Москве перестали работать после отзыва лицензии у QIWI (КИВИ) банка, сообщают ТАСС и телеграм-канале «Осторожно новости».
РБК обратился за комментарием к QIWI.
Утром 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI, это был первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России. Банк России объяснил решение тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ.
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