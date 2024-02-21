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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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В Москве перестали работать терминалы QIWI

В Москве перестали работать терминалы QIWI после отзыва лицензии у банка
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Отзыв лицензии у QIWI банка
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Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Платежные терминалы QIWI в Москве перестали работать после отзыва лицензии у QIWI (КИВИ) банка, сообщают ТАСС и телеграм-канале «Осторожно новости».

РБК обратился за комментарием к QIWI.

Утром 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у QIWI, это был первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России. Банк России объяснил решение тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты ЦБ.

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