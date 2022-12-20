Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД

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Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, которые были введены Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитами (НРД) в начале июня. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В документе отмечается, что речь идет об активах НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», которые принадлежат НРД. Это разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.

РБК направил запрос в НРД.

НРД является центральным депозитарием в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. Он имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. Попадание под блокирующие санкции ЕС означает полную заморозку активов компании на территории стран Евросоюза, а также запрет для резидентов физлиц и юрлиц этих государств осуществлять сделки и операции с российским депозитарием. В ЕС тогда объяснили, что НРД практически полностью принадлежит Московской бирже, которая, в свою очередь, «благодаря своей роли и акционерам находится в высокой степени контроля российским правительством».

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