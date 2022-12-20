Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 73,34 (+2,72) Инвестиции, 15:57
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 69 (+2,66) Инвестиции, 15:57
Сколько можно сэкономить c электронным документооборотом РБК и Trivio, 20:23
«Транснефть» опровергла переговоры с Казахстаном о прокачке нефти в ФРГ Бизнес, 20:22
Пригожин предложил Зеленскому встретиться в Бахмуте Политика, 20:12
Путин созвонился с избранным президентом Бразилии Лулой да Силвой Политика, 20:06
Глава Минобороны Британии заявил, что весь год поддерживал связь с Шойгу Политика, 20:03
Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД Финансы, 20:02
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 20:00
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Месси посвятил Марадоне победу на чемпионате мира Спорт, 19:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:41
Еще один фанат погиб во время празднования победы сборной Аргентины на ЧМ Спорт, 19:40
Что общего между космическим кораблем, протезом и дизайнерским стулом РБК и Росатом, 19:35
В Госдуме предложили создать национальную систему доставки контента Технологии и медиа, 19:24
Binance принудительно удалит неактивные API-ключи пользователей Крипто, 19:13
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Война санкций ,  
0 

Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД

Люксембург разрешил разблокировать замороженные до санкций активы НРД в Clearstream
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до санкций, которые были введены Евросоюзом в отношении Национального расчетного депозитами (НРД) в начале июня. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

В документе отмечается, что речь идет об активах НРД, которые учитывались в Clearstream до 3 июня. Лицензия разрешает «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», которые принадлежат НРД. Это разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.

РБК направил запрос в НРД.

НРД является центральным депозитарием в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. Он имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД 3 июня. Попадание под блокирующие санкции ЕС означает полную заморозку активов компании на территории стран Евросоюза, а также запрет для резидентов физлиц и юрлиц этих государств осуществлять сделки и операции с российским депозитарием. В ЕС тогда объяснили, что НРД практически полностью принадлежит Московской бирже, которая, в свою очередь, «благодаря своей роли и акционерам находится в высокой степени контроля российским правительством».

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
санкции НРД депозитарий Люксембург
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter