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Война санкций ,  
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Московская биржа подаст в суд из-за санкций ЕС против НРД

Глава наблюдательного совета Мосбиржи анонсировал иск в суд из-за санкций ЕС против НРД
Глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов назвал иск перспективным. По его мнению, у Национального расчетного депозитария есть шанс освободить замороженные активы, если суд пройдет без вмешательства политики
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа готовит коллективный иск в суд из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария России (НРД), заявил глава наблюдательного совета биржи Сергей Швецов на сессии Петербургского международного юридического форума, трансляция шла на сайте.

«По иностранным ценным бумагам: сегодня я не вижу ничего другого, кроме судебной перспективы. То есть, наверное, коллективный иск должен быть подан. Евросоюз, налагая санкции на НРД, в общем-то заблокировал чужие активы», — пояснил Швецов.

Он объяснил, что НРД не является ни номинальным собственником, ни номинальным владельцем. Это учетный институт, который фиксирует права собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. В его ведении находятся российские и иностранные бумаги.

«Если не будет политической ангажированности судов, <...> то есть значимый шанс освободить активы третьих лиц», — отметил Швецов. По его словам, на бирже считают судебное дело перспективным и анонсируют дальнейшие действия по этому процессу 1 июля.

Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций
Финансы
Здание&nbsp;национального депозитария

Евросоюз ввел беспрецедентные санкции против российских компаний, банков и Центробанка в ответ на военные действия на Украине. 3 июня в санкционный список попал и НРД, который был крупнейшим в России по рыночной стоимости долевых и долговых ценных бумаг и имел доступ к международной финансовой системе.

Власти ЕС отметили, что депозитарий играет существенную роль в работе финансовой системы России и ее связи с международным рынком, что позволяет российским властям проводить свою деятельность, несмотря на санкции.

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К 10 июня на счетах НРД оказались заморожены €4,5–7 млрд средств банков и инвесторов из России, писал портал Frank Media со ссылкой на источники. Причиной стала блокировка «депозитарного моста» между НРД и европейскими депозитариями (Euroclear и Clearstream) в конце февраля. Из-за этого платежи проводили в ручном режиме.

Frank Media узнал, что на счетах НРД зависло до €7 млрд из-за санкций
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

18 июня президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев сообщил «РБК Инвестициям», что планирует подать судебные иски против международных депозитариев, чтобы разблокировать бумаги инвесторов.

«В этом направлении НАУФОР работает сообща с НРД и Московской биржей», — заявил Тимофеев. Он указал, что россияне и российские компании, которые не попали под санкции, не должны быть ограничены в распоряжении своим имуществом с точки зрения законодательства ЕС.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
Мосбиржа иск в суд НРД санкции ЕС Сергей Швецов

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Профессиональная аналитика
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