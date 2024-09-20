Raiffeisen продал долю в белорусском Приорбанке инвестору из ОАЭ
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) подписал соглашение о продаже своей доли 87,74% в белорусском Приорбанке и его «дочках» инвестиционной компании из ОАЭ Soven 1 Holding Limited, сообщила пресс-служба RBI. Стоимость сделки не приводится.
«Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2024 года», — говорится в сообщении.
На момент закрытия сделки в банке ожидают:
- негативное влияние примерно на €300 млн и далее до €500 млн на консолидированную прибыль RBI, в том числе из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью Приорбанка;
- влияние примерно на 5 б.п. на коэффициент CET1 (включает в себя обыкновенные акции и нераспределенную прибыль) без учета России.
Вместе с тем RBI исключает влияние сделки на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы. «С завершением этой сделки RBI успешно уйдет с белорусского рынка и, таким образом, упростит свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе», — подчеркнули в финансовой организации. Там добавили, что при новом владельце АО «Приорбанк» будет работать полностью независимо.
Приорбанк работает в Белоруссии с конца 1989 года, в группу RBI он вошел в 2003-м.
RBI анонсировал продажу своей доли в Приорбанке Soven 1 Holding Limited в феврале этого года.
Весной 2024 года австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) получил запрос от Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ускорении сокращения бизнеса в России.
Согласно требованиям ЕЦБ, кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.
В итоге российский Райффайзенбанк с 2 сентября прекратил проведение денежных переводов физических и юридических лиц в иностранной валюте, в июне прекратил открывать новые накопительные счета, а с июля — начислять проценты по ранее открытым. Также с 26 июля Райффайзенбанк приостановил возможность открывать новые брокерские счета для розничных инвесторов.
В июле Штробль допускал, что Raiffeisenbank может продать только 60% акций российской «дочки». Сделка требует согласования пяти регуляторов, оно до сих пор не получено.
В сентябре арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». «Распериа Трейдинг Лимитед» обвинила ответчиков, включая Райффайзенбанк, в захвате корпоративного контроля в австрийском строительном концерне Strabag, отстранении представителей Rasperia от собраний акционеров, размытии ее доли ниже блокирующего пакета и невыплате дивидендов. Ущерб от этих действий оценили почти в €2 млрд. Решение российского суда об аресте акций банка является временным, оно не отразится на обслуживании клиентов и на операционной деятельности банка, заявили в Райффайзенбанке.
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