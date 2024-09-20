Raiffeisen продал долю в белорусском Приорбанке инвестору из ОАЭ

Речь идет о продаже 87,74% акций в белорусском Приорбанке и его «дочках» инвестиционной компании из ОАЭ Soven 1 Holding Limited. Сделку анонсировали в феврале

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) подписал соглашение о продаже своей доли 87,74% в белорусском Приорбанке и его «дочках» инвестиционной компании из ОАЭ Soven 1 Holding Limited, сообщила пресс-служба RBI. Стоимость сделки не приводится.

«Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, ее закрытие ожидается в четвертом квартале 2024 года», — говорится в сообщении.

На момент закрытия сделки в банке ожидают:

негативное влияние примерно на €300 млн и далее до €500 млн на консолидированную прибыль RBI, в том числе из-за разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью Приорбанка;

влияние примерно на 5 б.п. на коэффициент CET1 (включает в себя обыкновенные акции и нераспределенную прибыль) без учета России.

Вместе с тем RBI исключает влияние сделки на нормативный капитал и коэффициенты достаточности капитала группы. «С завершением этой сделки RBI успешно уйдет с белорусского рынка и, таким образом, упростит свою операционную деятельность в соответствии со стратегией снижения рисков в Восточной Европе», — подчеркнули в финансовой организации. Там добавили, что при новом владельце АО «Приорбанк» будет работать полностью независимо.

Приорбанк работает в Белоруссии с конца 1989 года, в группу RBI он вошел в 2003-м.

RBI анонсировал продажу своей доли в Приорбанке Soven 1 Holding Limited в феврале этого года.