Raiffeisen сообщил о планах продать белорусскую «дочку» инвестору из ОАЭ

Raiffeisen сообщил о переговорах с ОАЭ по продаже белорусского Приорбанка

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Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) ведет переговоры о продаже своей доли 87,74% в белорусском Приорбанке и его дочерних компаниях, сообщила пресс-служба RBI.

На банк в Белоруссии претендует инвестиционная компания из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited. Если сделка будет проведена, то это может привести к «потенциальному уходу RBI с белорусского рынка», отметили в пресс-службе Raiffeisen.

Сделка приведет к убытку группы RBI в размере около €225 млн в результате разницы между ценой покупки и балансовой стоимостью капитала АО «Приорбанк», подчеркнули в компании. «На момент закрытия ожидается дальнейшее негативное влияние в размере €450 млн на консолидированную прибыль группы RBI», — добавили в Raiffeisen.

Приорбанк действует в Белоруссии с конца 1989 года, в составе группы RBI работает с 2003 года.

В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, группа Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявила о намерении свернуть свой бизнес в России. Так, летом 2023 года Raiffeisen Bank объявил о планах выйти из «Райффайзен Лайф», продав 25% группе «Ренессанс Страхование».