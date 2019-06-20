Санкционные и геополитические риски не могут сбить интерес к российским бумагам

Россия в 2019 году перевыполнила план по займам в валюте вдвое

Россия в 2019 году перевыполнила план по займам в валюте вдвое Санкционные и геополитические риски не могут сбить интерес к российским бумагам

Минфин воспользовался благоприятным моментом и доразместил два выпуска евробондов на общую сумму $2,5 млрд. Годовой план по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен почти вдвое

Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Минфин провел дополнительное размещение двух выпусков евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Он разместил бумаги на $2,5 млрд: $1,5 млрд по десятилетним бондам и $1 млрд — по 16-летним, говорится в сообщении Минфина. Спрос оказался втрое выше предложения: инвесторы подали заявки на $7,5 млрд, сообщили РБК два источника на финансовом рынке. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Годовой лимит по внешним займам на 2019 год сейчас составляет $3 млрд. Но в марте Минфин уже разместил евробонды на $3 млрд и €750 млн. Таким образом, с учетом размещения в четверг он уже перевыполнил план по зарубежным заимствованиям более чем в два раза. Поправки к бюджету, которые сейчас рассматривает Госдума, предусматривают рост лимита, но лишь до $3,84 млрд.

Первичное размещение десятилетнего выпуска на $1,5 млрд состоялось в марте 2018 года под 4,375% годовых, 16-летнего на $3 млрд — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Ориентировочная доходность бумаг, размещенных в четверг, изначально составляла 4 и 4,45% соответственно, но благодаря высокому спросу снизилась до 3,95 и 4,3%.

Поддержка от ФРС

Момент для размещения Минфин выбрал крайне удачно, солидарны опрошенные РБК аналитики. Он близок к идеальному, учитывая итоги заседания ФРС США в среду (американский регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, говорит главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.