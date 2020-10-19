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Дерипаска назвал отвратительными результаты работы Центробанка

Свои выводы миллиардер проиллюстрировал графиками капитализации фондовых и долговых рынков России и Китая
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,7 млрд) назвал отвратительным результат работы Банка России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Провалили фондовый рынок, как, впрочем, и долговой. Сравните с теми же показателями по Китаю. Вывод очевиден. Отвратительный результат работы нашего ЦБ, как еще и Мега (?) регулятора», — написал миллиардер. Так он прокомментировал графики капитализации российского и китайского фондовых рынков.

Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Дерипаска регулярно выступает с критикой действий Центробанка. В августе он обвинил Банк России в том, что тот контролирует соблюдение российскими предприятиями и организациями санкций, наложенных США. «ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал он тогда.

Бизнесмену ответил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен, который заявил, что ЦБ не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности касается обеспечения финансовой стабильности. «Олег Владимирович совершенно не понимает, насколько фатальной будет для банковской системы ситуация, при которой российские банки попадут под те или иные серьезные ограничения. Центральный банк, конечно, это хорошо понимает», — сказал Авен. Кроме того, он назвал «экзотичным» предложение Дерипаски подчинить ЦБ Минфину.

Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ
Финансы
Олег Дерипаска

Дерипаска ответил на это, что в азиатских странах центробанки нередко были в той или иной степени зависимы от правительств, что не помешало ни Корее, ни Японии, ни Китаю достигнуть высоких темпов роста и модернизации своей экономики.

В начале пандемии, в марте 2020 года, Дерипаска заявил: «Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе, как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», — написал тогда миллиардер. Так он отреагировал на решение регулятора сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

По мнению бизнесмена, Центробанк не рассматривал «текущую ситуацию как кризис <...> и не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране». Он обратил внимание на то, что регулятор по-прежнему прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года.

Еще один заочный спор бизнесмена с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной оказался связан с идеей о прямых выплатах населению в условиях кризиса. Дерипаска указывал на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь. В то же время Набиуллина заявила, что необходимости в этом нет, поскольку у государства есть другие методы поддержки населения.

Автор
Владислав Гордеев
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