Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

Бизнесмен не согласился с политикой Центробанка, указав на необходимость более быстрого снижения ключевой ставки. По его мнению, ЦБ не принимает необходимых в условиях кризиса мер

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал политику Центробанка.

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», — так Дерипаска охарактеризовал пресс-конференцию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прошедшую 20 марта. Это выступление он сравнил с копией выступлений ФРС США в 1980-х годах.

В комментарии на своем сайте предприниматель заявил, что ЦБ неверно оценивает ситуацию в российской экономике. Бизнесмен сделал вывод, что Банк России «не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере». В частности, он обратил внимание на то, что ЦБ по-прежнему прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года.

«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», — пишет Дерипаска.