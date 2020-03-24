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Дерипаска заявил о «пробившем дно в своем болотце» ЦБ

Бизнесмен не согласился с политикой Центробанка, указав на необходимость более быстрого снижения ключевой ставки. По его мнению, ЦБ не принимает необходимых в условиях кризиса мер
Фото: Владислав Шатило / РБК

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале раскритиковал политику Центробанка.

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», — так Дерипаска охарактеризовал пресс-конференцию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прошедшую 20 марта. Это выступление он сравнил с копией выступлений ФРС США в 1980-х годах.

В комментарии на своем сайте предприниматель заявил, что ЦБ неверно оценивает ситуацию в российской экономике. Бизнесмен сделал вывод, что Банк России «не рассматривает текущую ситуацию как кризис и, соответственно, показывает, что не намерен предпринимать решительных действий, направленных на улучшение финансовых условий в стране, пока кризис не проявит себя в полной мере». В частности, он обратил внимание на то, что ЦБ по-прежнему прогнозирует положительные темпы роста экономики по итогам года.

«Банк России либо не осознает глубину нарастающих проблем, либо пытается их скрыть. Это, например, заметно по такой фразе как «соответственно, мы можем увидеть замедление роста спроса», которая произносится в тот момент, когда многие бизнесы в стране фактически «встали», а ТПП сообщает, что 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а риску потерять работу подвержены 8,6 млн человек», — пишет Дерипаска.

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Под критику попали заявления Набиуллиной о том, что ЦБ рассматривает возможность не только понижения, но и повышения ставки: аргументы в пользу такого возможного решения Дерипаска считает «непрозрачными» и настаивает на необходимости дальнейшего снижения ключевой ставки.

Меры, принятые для поддержки российской экономики в условиях кризиса Дерипаска назвал недостаточными. Он указал на опыт США и Гонконга, где гражданам была оказана прямая материальная помощь. Набиуллина на пресс-конференции прямые выплаты населению назвала крайними мерами.

20 марта Центробанк сообщил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 6,00%, несмотря на отклонения от базового прогноза. Это связано с влиянием пандемии коронавируса на экономику, а также резким падением цен на нефть. Ослабление рубля регулятор назвал временным проинфляционным фактором.

Теги: Олег Дерипаска, Центробанк
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