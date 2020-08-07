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Финансы ,  
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер в ответ на реплику главы Альфа-банка снова выразил уверенность, что передача ЦБ под контроль правительства может принести пользу экономике
Альфа-банк RU000A100998 Купить
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Миллиардер Олег Дерипаска не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

«Понятие экзотики очень ситуативно. То, что 30 лет назад казалось экзотикой, сейчас часто является обыденностью. Все дело в пользе. И в данном случае — в пользе для экономики», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Предприниматель напомнил, что в азиатских странах центральные банки нередко были в той или иной степени зависимы от правительств, что не помешало ни Корее, ни Японии, ни Китаю достигнуть высоких темпов роста и модернизации своей экономики.

А вот Банк России, по словам Дерипаски, перекладывает ответственность за создание условий для экономического роста на правительство, что вынуждает министров вообще и Минфин в частности тратить много сил и средств на обеспечение приемлемых ставок по кредитам для предприятий и по ипотечным займам, а также напрямую заниматься финансированием через свои фонды. Тем временем в регионах, отметил Дерипаска, «финансовой системы почти не осталось, что явно ограничивает возможности для большой части населения страны».

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Петр Авен

«Конечно, это очевидный провал политики ЦБ и в целом всей схемы действий, которую они развернули за последние пять лет. Вернее свернули, ничего не делая. <...> Нужно искать выход из сложившегося тупика. Если ЦБ отказывается, формально прикрываясь своим мандатом, как фиговым листком, значит, нужно изменить его. Мандат ЦБ должен в явном виде быть нацелен на экономический рост и создание рабочих мест. И сразу многие необходимые инструменты этой политики начнут смотреться по-другому, совсем не экзотично», — уверен Дерипаска.

Он также напомнил о своих претензиях к Банку России в связи с отказом регулятора участвовать в защите российских предприятий от вводимых США и другими странами санкций.

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Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Центральный банк должен обеспечивать всеми доступными способами экономический суверенитет для субъектов предпринимательской деятельности и граждан Российской Федерации. И, в частности, заниматься организацией международных расчетов и обеспечением отсутствия ограничений в проведении расчетов для российских резидентов. Поэтому бездействие или низкая эффективность действий ЦБ в этом направлении — по сути, потворство санкциям», — заявил Дерипаска, который с апреля 2018 года находится под санкциями США.

В интервью РБК Петр Авен назвал требование Дерипаски перевести ЦБ в подчинение Минфина очень экзотичным, а независимость регулятора — важнейшим условием нормального экономического развития.

«Мне кажется, что Олег Владимирович совершенно не понимает, насколько фатальной будет для банковской системы ситуация, при которой российские банки попадут под те или иные серьезные ограничения. Центральный банк, конечно, это хорошо понимает. Если нас отрезать от мировой финансовой системы, от доллара, это будет абсолютная беда. Мы хорошо понимаем возможные последствия, но ЦБ здесь совершенно ни при чем», — подытожил банкир.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, Петр Авен, ЦБ
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