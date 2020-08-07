Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер в ответ на реплику главы Альфа-банка снова выразил уверенность, что передача ЦБ под контроль правительства может принести пользу экономике

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Миллиардер Олег Дерипаска не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

«Понятие экзотики очень ситуативно. То, что 30 лет назад казалось экзотикой, сейчас часто является обыденностью. Все дело в пользе. И в данном случае — в пользе для экономики», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Предприниматель напомнил, что в азиатских странах центральные банки нередко были в той или иной степени зависимы от правительств, что не помешало ни Корее, ни Японии, ни Китаю достигнуть высоких темпов роста и модернизации своей экономики.

А вот Банк России, по словам Дерипаски, перекладывает ответственность за создание условий для экономического роста на правительство, что вынуждает министров вообще и Минфин в частности тратить много сил и средств на обеспечение приемлемых ставок по кредитам для предприятий и по ипотечным займам, а также напрямую заниматься финансированием через свои фонды. Тем временем в регионах, отметил Дерипаска, «финансовой системы почти не осталось, что явно ограничивает возможности для большой части населения страны».