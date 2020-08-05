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Антикризисные меры ,  
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Авен назвал экзотичными требования Дерипаски к ЦБ

ЦБ не следит за тем, чтобы российские банки соблюдали санкционное законодательство, заявил РБК Петр Авен, комментируя высказывания Олега Дерипаски. Требование перевести Банк России в подчинение Минфина он назвал «экзотичным»

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что Центральный банк не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности. Об этом Авен рассказал РБК, комментируя претензии основателя UC Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски к Банку России.

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций. «ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал он в своем Telegram-канале. Это не первая претензия миллиардера, который в 2018 году попал в американский санкционный список SDN, к российскому регулятору. Например, комментируя последнее снижение ключевой ставки (до 4,25%), Дерипаска заявил, что уровень ставок, под которые банки выдают ипотечные кредиты, кредитуют промышленность и сферу услуг, делает невозможным достижение национальных целей развития.

Претензии Дерипаски к антисанкционной политике России связаны с тем, что власти, по его мнению, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — заявил миллиардер в интервью телеканалу РБК. Этому предшествовали разъяснения Минфина США, который в июле потребовал от группы ГАЗ (в 2018 году попала под санкции, как и другие компании Дерипаски) подтверждать, что она не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки.

Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов. Если банки попадут в список SDN, это будет иметь фатальные последствия, сказал он РБК.

О соблюдении санкций

«Я понимаю возмущение Олега Владимировича американскими санкциями, но в данном случае он абсолютно не прав. Центральный банк не имеет никакого отношения к соблюдению банками тех или иных требований. Никакого давления или отслеживания нашей деятельности в соответствии с санкционным режимом Центральный банк не ведет. Мы принимаем эти решения из собственных соображений. Во-первых, банк, естественно, сам опасается попадания под вторичные санкции. А во-вторых, что может быть даже более важно, у нас есть действующие соглашения с зарубежными контрагентами (с банками, где есть корреспондентские счета, прежде всего в долларах): мы вынуждены учитывать наличие санкционных ограничений и требования этих агентов.

Мне кажется, что Олег Владимирович совершенно не понимает, насколько фатальной будет для банковской системы ситуация, при которой российские банки попадут под те или иные серьезные ограничения. Центральный банк, конечно, это хорошо понимает. Если нас отрезать от мировой финансовой системы, от доллара, это будет абсолютная беда. Мы хорошо понимаем возможные последствия, но ЦБ здесь совершенно ни при чем».

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Об изменениях в антисанкционном комплаенсе

«Нет, [Альфа-банк не менял политику комплаенса в последнее время]. Мы находимся в достаточно стабильном режиме».

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О претензиях Дерипаски к ЦБ

«Я абсолютно не согласен [с этими требованиями] и абсолютно поддерживаю позицию ЦБ. Мне представляется очень экзотичным требование Олега Владимировича перевести Центральный банк в подчинение Минфина. Вся экономическая история очень отчетливо и однозначно показывает, что независимость Центрального банка — важнейшее условие нормального экономического развития.

Я абсолютно поддерживаю Эльвиру Сахипзадовну в том, что мандат Центрального банка — это, прежде всего, сохранение стабильности финансовой системы, и сама стабильность финансовой системы обеспечивает экономический рост. Выходить за пределы этого, в частности заниматься эмиссией, чтобы стимулировать государственную промышленную политику, — это, на мой взгляд, не функция Центрального банка. Я думаю, что ничего, кроме серьезной инфляции, которая абсолютно контрпродуктивна, предложения Олега Владимировича, к сожалению, вызвать не могут».

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О рисках для независимости Банка России

«Я думаю, что сейчас всем образованным людям и руководству страны уже понятно, что Центральный банк должен быть независим. Поэтому угрозы независимости ЦБ я не вижу, и мне кажется, что эти призывы остаются, к счастью, без ответа. Хотя сами эти разговоры слушать не очень приятно».

О мерах по поддержке банков

«Центральный банк во время кризиса принял в отношении банков больше 100 различных решений и мер поддержки. Во многом благодаря усилиям Центрального банка была создана атмосфера, когда банки сами начали генерить собственные меры поддержки населения. В Альфа-банке, например, 88% наших заемщиков были охвачены мерами поддержки. Во многом это было связано с позицией ЦБ. Я не вижу сейчас, какие иные меры поддержки банковской системы сегодня нужны».

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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

О вероятности банковского кризиса

«Сегодня цифры по просрочке в Альфа-банке возвращаются на предкризисный уровень. У нас были значительно более пессимистичные прогнозы по сравнению с тем, что мы увидели. Поэтому я никакого банковского кризиса не жду».

Автор: Антон Фейнберг
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