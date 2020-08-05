Авен назвал экзотичными требования Дерипаски к ЦБ

ЦБ не следит за тем, чтобы российские банки соблюдали санкционное законодательство, заявил РБК Петр Авен, комментируя высказывания Олега Дерипаски. Требование перевести Банк России в подчинение Минфина он назвал «экзотичным»

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что Центральный банк не вмешивается в антисанкционный комплаенс российских банков, а его сфера ответственности, как и сейчас, должна касаться обеспечения финансовой стабильности. Об этом Авен рассказал РБК, комментируя претензии основателя UC Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски к Банку России.

На этой неделе Дерипаска упрекнул ЦБ в контроле за соблюдением антироссийских санкций. «ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал он в своем Telegram-канале. Это не первая претензия миллиардера, который в 2018 году попал в американский санкционный список SDN, к российскому регулятору. Например, комментируя последнее снижение ключевой ставки (до 4,25%), Дерипаска заявил, что уровень ставок, под которые банки выдают ипотечные кредиты, кредитуют промышленность и сферу услуг, делает невозможным достижение национальных целей развития.

Претензии Дерипаски к антисанкционной политике России связаны с тем, что власти, по его мнению, не уделяют должного внимания борьбе с этими ограничениями. «Мы с 2014–2018 годов абсолютно пофигистично к этому относимся», — заявил миллиардер в интервью телеканалу РБК. Этому предшествовали разъяснения Минфина США, который в июле потребовал от группы ГАЗ (в 2018 году попала под санкции, как и другие компании Дерипаски) подтверждать, что она не действует от имени Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки.

Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов. Если банки попадут в список SDN, это будет иметь фатальные последствия, сказал он РБК.