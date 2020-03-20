ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России

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В России нет необходимости вводить прямые выплаты гражданам для поддержки населения. Об этом заявила на онлайн-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«У нас и по ставке есть большой задел, и другие меры, которые позволят поддержать граждан, и потребительскую активность, и доходы», — пояснила она.

По ее словам, другие страны прибегают к этой мере, когда все другие возможности уже исчерпаны: ставки снижены до нуля, балансы центральных банков раздуваются.

После обвала цен на нефть 9 марта курс рубля к доллару и евро резко упал. Накануне, 19 марта, курс доллара превысил отметку в 81 руб. В пятницу, 20 марта, рубль немного окреп — курс доллара снизился до 77,41 руб., однако после обеда вновь поднялся до 79 руб.