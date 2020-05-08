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ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.

ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки сразу на 1 п.п., анонсировала Эльвира Набиуллина. Банк России не опускал ставку так резко с 2015 года

Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2015 года регулятор ни разу не снижал ее сразу на 1 п.п. и в последнее время предпочитал шаги по 0,25–0,5 п.п.

«Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 б.п. также будет рассматриваться — безусловно, в числе других альтернатив. Принимая решение, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики, инфляции. И в том числе будем оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к бОльшим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы и получены по фиксированным ставкам», — заявила глава Банка России. ЦБ рассматривал снижение ставки на 1% и на последнем заседании в апреле, рассказала Набиуллина.

При этом в 2015 году ЦБ снижал ставку на 1 п.п. с других уровней — вскоре после ее резкого повышения до 17% в декабре 2014 года.

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

24 апреля ЦБ снизил ключевую ставку на 50 б.п., до минимальных с 2014 года 5,5%. «Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть», — объяснял регулятор. Набиуллина говорила, что ЦБ видит потенциал снижения ставки на 1 п.п., то есть до 4,5%, но не уточняла, что это может произойти уже на следующем заседании.

При этом инфляция на конец года может составить 3,8–4,8% в годовом выражении при цели ЦБ вблизи 4%, говорится в последнем докладе регулятора о денежно-кредитной политике. «Дезинфляционное влияние слабого спроса уже в этом году компенсирует эффект временных проинфляционных факторов — ослабления рубля и наблюдавшегося повышенного спроса на отдельные товары», — отмечал Банк России. Отвечая на вопрос о том, может ли ключевая ставка опуститься ниже инфляции, Набиуллина сказала, что траектория ставки будет определяться с учетом того, что инфляция должна находиться вблизи 4%.

ЦБ подготовил первый официальный прогноз падения ВВП России в 2020 году
Экономика
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Реакция на кризис

Пандемия коронавируса и массовый режим самоизоляции приведут к падению экономики в 2020 году, сходятся во мнении власти и эксперты. По оценке ЦБ, падение ВВП составит 4–6% за год, а конкретно во втором квартале — и вовсе 8%. Восстановление не будет стремительным: рост в 2021 году достигнет 2,8–4,8%, в 2022-м — 1,5–3,5%.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: ключевая ставка, Эльвира Набиуллина
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ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
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