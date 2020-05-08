ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.

ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки сразу на 1 п.п., анонсировала Эльвира Набиуллина. Банк России не опускал ставку так резко с 2015 года

Центральный банк рассмотрит снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 п.п.), заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. С 2015 года регулятор ни разу не снижал ее сразу на 1 п.п. и в последнее время предпочитал шаги по 0,25–0,5 п.п.

«Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 б.п. также будет рассматриваться — безусловно, в числе других альтернатив. Принимая решение, мы, как всегда, будем оценивать весь комплекс факторов, всю текущую ситуацию, наши прогнозы по динамике экономики, инфляции. И в том числе будем оценивать, как финансовая система, банки могут адаптироваться к бОльшим изменениям ключевой ставки, учитывая, что у них большая доля и кредитов, и депозитов выданы и получены по фиксированным ставкам», — заявила глава Банка России. ЦБ рассматривал снижение ставки на 1% и на последнем заседании в апреле, рассказала Набиуллина.

При этом в 2015 году ЦБ снижал ставку на 1 п.п. с других уровней — вскоре после ее резкого повышения до 17% в декабре 2014 года.