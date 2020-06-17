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Эксперты спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России, скорее всего, снизит 19 июня ключевую ставку сразу на 1 п.п., чего не делал с 2015 года, считают аналитики. На это работают низкая инфляция и крепкий рубль, а помешать могут опасения второй волны пандемии
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Банк России на заседании совета директоров в пятницу, 19 июня, снизит ключевую ставку больше чем на 0,5 п.п. с текущих 5,5%, прогнозируют опрошенные РБК аналитики и свидетельствует консенсус-прогноз Bloomberg, согласно которому большинство из 37 экономистов ждут ставки на уровне 4,5%. ЦБ, опустивший на фоне пандемии ставку с 6 до 5,5%, то есть до минимума с 2013 года, неоднократно намекал, что готов к более радикальному сценарию: ставка может снизиться сразу на 1 п.п., чего в России не происходило с 2015 года, когда ЦБ опускал ее с беспрецедентно высоких 17% на фоне постепенного выхода из кризиса 2014 года. Сейчас ситуация обратная — регулятор снижает ставку в разгар кризисных явлений в экономике.

ЦБ допустил снижение ставки на рекордные с 2015 года 100 б.п.
Финансы

Аргументы в пользу ставки 4,5%

Вероятность того, что ЦБ снизит ставку сразу на 1 п.п. (100 б.п.), составляет 70%, второй вариант — снижение на 0,75 п.п. — предложили в обзоре аналитики Citi. Банк России на протяжении нескольких пресс-конференций «очень осторожно руководил рыночными ожиданиями» и теперь вряд ли упустит шанс для решительного снижения. В основном сценарии ставка составит 4,5% — минимальный уровень за всю историю действующего с 2014 года режима таргетирования инфляции.

К смягчению рынок готовила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Я еще раз подтверждаю, что мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров», — заявила она на пресс-конференции 5 июня.

Почти все экономические данные, опубликованные с прошлого заседания (24 апреля), оказались более благоприятными, чем прогнозы ЦБ, считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: инфляция замедляется быстрее, а деловая активность снизилась менее значительно и восстанавливается более быстрыми темпами. «Для процентной политики эффекты этих данных противоположные: умеренный рост цен позволяет смягчать политику быстрее, но более благополучная ситуация на рынке труда и общий уровень деловой активности снимают некоторое давление в сторону снижения», — объясняет Исаков. Снижение на 1 п.п. более вероятно, хотя оно может сопровождаться «относительно жестким сигналом о том, что за таким значительным смягчением последует некоторый период наблюдения за отложенными эффектами без дальнейшего смягчения ставок», полагает аналитик.

«Сейчас есть много факторов, дающих пространство для маневра: замедление инфляции, очень крепкий рубль, экономическая активность восстанавливается, но понятно, что процесс не будет быстрым», — говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Она также считает, что снижение ставки составит 1 п.п. Но уровень 4,5% аналитик видит «как финальную точку цикла снижения», следующим этапом будет возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике со ставкой 6–6,5%.

Набиуллина не увидела повода для внепланового снижения ключевой ставки
Финансы
Эльвира Набиуллина

В мае инфляция вернулась к уровню 3% в годовом выражении после 3,1% в апреле, напоминают в обзоре аналитики Нордеа Банка. После падения товарооборота на 23% в апреле «восстановление внутреннего спроса к докризисным уровням будет весьма постепенным и может занять как минимум два года», считают они: в этих условиях ЦБ должен сохранять мягкие условия денежно-кредитной политики и, скорее всего, снизит ставку на 1 п.п.

Аргументы против резкого снижения

«Сейчас на глобальных рынках настроения не очень хорошие, есть беспокойства по поводу второй волны эпидемии. Центральному банку в таких условиях может быть важнее оставить инструментарий для поддержки экономики на будущее», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если снизить ставку на 1 п.п. сейчас, то потенциал для смягчения в будущем «будет более ограниченным». «Кроме того, снижение на 100 б.п. выглядит достаточно форс-мажорным, вряд ли ЦБ сейчас заинтересован в какой-то эскалации настроений. Все последние комментарии звучали так, что ситуация нормализуется», — добавляет Орлова.

ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

По ее оценкам, на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена на 75 б.п., в июле — еще на 50 б.п., а в сентябре — на 25 б.п. «Пока это базовый сценарий — затухающее смягчение. В зависимости от того, что будет происходить в мире, [будет ли] вторая волна пандемии, ЦБ будет смотреть, как действовать дальше. Пока ориентир по ставке на конец года — 4% при инфляции порядка 3,6%. Но вероятность того, что вы пойдем ниже, возрастает», — отмечает она.

ЦБ снизит ставку всего на 50 б.п., полагает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. «Если банк предпочтет снизить ставку больше 50 б.п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле. Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг», — говорится в его комментарии, распространенном пресс-службой банка.

С другой стороны, создавать стимул для экономики никогда не поздно, считает Донец: «Наоборот, ко второй волне [пандемии коронавируса] этот стимул в той или иной мере сможет «впитаться» в экономику».

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% впервые с 2014 года
Финансы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Нейтральные и отрицательные ставки

Стоит вопрос, изменит ли регулятор в связи со смягчением политики свое представление о нейтральной ставке (сейчас это ключевая ставка плюс 2–3 п.п., то есть при таргете 4% нейтральный диапазон составляет 6–7%). Вряд ли ЦБ сдвинет это значение в ближайшее время, считает Орлова: «Если Центральный банк после снижения ставки пересмотрит вниз и интервал нейтральной ставки, то получится, что стимулирования словно не было. Мне кажется, пересмотр нейтральной ставки ЦБ будет делаться в момент, когда появится риск повышения ключевой ставки».

ЦБ уже указывал в прошлом году, что неопределенность вокруг оценки нейтральной ставки выросла, отмечает Исаков. Данные по инфляции говорят в пользу ее пересмотра, и этот вопрос должен быть затронут вновь, добавляет он.

В разгар кризиса рынок обсуждал и переход к реально отрицательной ключевой ставке (то есть ставке ниже инфляции). Впрочем, уже в конце мая Набиуллина заявила, что «совет директоров в обозримом будущем не видит необходимости перехода к отрицательным реальным ставкам в базовом сценарии». С учетом отсутствия у ЦБ желания переходить к реально отрицательной ключевой ставке на конец года ее уровень может составить 4%, пишут аналитики Citi.

Авторы: Юлия Кошкина, Антон Фейнберг
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