Эксперты спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки ЦБ

Почти все экономические данные, опубликованные с прошлого заседания (24 апреля), оказались более благоприятными, чем прогнозы ЦБ, считает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков: инфляция замедляется быстрее, а деловая активность снизилась менее значительно и восстанавливается более быстрыми темпами. «Для процентной политики эффекты этих данных противоположные: умеренный рост цен позволяет смягчать политику быстрее, но более благополучная ситуация на рынке труда и общий уровень деловой активности снимают некоторое давление в сторону снижения», — объясняет Исаков. Снижение на 1 п.п. более вероятно, хотя оно может сопровождаться «относительно жестким сигналом о том, что за таким значительным смягчением последует некоторый период наблюдения за отложенными эффектами без дальнейшего смягчения ставок», полагает аналитик.

«Сейчас есть много факторов, дающих пространство для маневра: замедление инфляции, очень крепкий рубль, экономическая активность восстанавливается, но понятно, что процесс не будет быстрым», — говорит экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Она также считает, что снижение ставки составит 1 п.п. Но уровень 4,5% аналитик видит «как финальную точку цикла снижения», следующим этапом будет возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике со ставкой 6–6,5%.

В мае инфляция вернулась к уровню 3% в годовом выражении после 3,1% в апреле, напоминают в обзоре аналитики Нордеа Банка. После падения товарооборота на 23% в апреле «восстановление внутреннего спроса к докризисным уровням будет весьма постепенным и может занять как минимум два года», считают они: в этих условиях ЦБ должен сохранять мягкие условия денежно-кредитной политики и, скорее всего, снизит ставку на 1 п.п.

Аргументы против резкого снижения

«Сейчас на глобальных рынках настроения не очень хорошие, есть беспокойства по поводу второй волны эпидемии. Центральному банку в таких условиях может быть важнее оставить инструментарий для поддержки экономики на будущее», — рассуждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Если снизить ставку на 1 п.п. сейчас, то потенциал для смягчения в будущем «будет более ограниченным». «Кроме того, снижение на 100 б.п. выглядит достаточно форс-мажорным, вряд ли ЦБ сейчас заинтересован в какой-то эскалации настроений. Все последние комментарии звучали так, что ситуация нормализуется», — добавляет Орлова.

По ее оценкам, на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена на 75 б.п., в июле — еще на 50 б.п., а в сентябре — на 25 б.п. «Пока это базовый сценарий — затухающее смягчение. В зависимости от того, что будет происходить в мире, [будет ли] вторая волна пандемии, ЦБ будет смотреть, как действовать дальше. Пока ориентир по ставке на конец года — 4% при инфляции порядка 3,6%. Но вероятность того, что вы пойдем ниже, возрастает», — отмечает она.

ЦБ снизит ставку всего на 50 б.п., полагает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. «Если банк предпочтет снизить ставку больше 50 б.п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле. Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг», — говорится в его комментарии, распространенном пресс-службой банка.

С другой стороны, создавать стимул для экономики никогда не поздно, считает Донец: «Наоборот, ко второй волне [пандемии коронавируса] этот стимул в той или иной мере сможет «впитаться» в экономику».