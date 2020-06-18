Экономика , 18 июн, 09:48
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Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат
Правительство не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц для людей с высоким заработком. Об этом, как передает ТАСС, заявили в пресс-службе правительства.
Накануне источники Forbes и РБК сообщали, что правительство рассматривает вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян, которые зарабатывают более 2 — 3 млн руб. в год.
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