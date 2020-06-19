Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

После снижения ключевой ставки до нового исторического минимума ряд банков собираются снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Некоторые говорят, что сделали это еще до решения Банка России

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.

Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение резко опустить ключевую ставку с 5,5 до 4,5% годовых — нового исторического минимума. Это повлияет на ставки банков и окажет поддержку кредитованию, указал регулятор в своем заявлении.

В первой декаде июня, до решения по ставке, средняя максимальная ставка по вкладам уже обновила исторический минимум, опустившись до 5,01%. Индекс банковских ставок Frank RG, рассчитанный по данным 50 организаций, за месяц снизился с 4,9205 до 4,5935%. Новая волна коррекции ставок началась с 10 июня, следует из данных Frank RG, который анализирует около 450 вкладов более чем 50 банков. Официальные данные по средневзвешенным кредитным ставкам в банках доступны пока только за апрель — по выданным кредитам сроком до одного года они составили 14,81%, по кредитам свыше года — 11,77%, следует из данных ЦБ.