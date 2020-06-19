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Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

После снижения ключевой ставки до нового исторического минимума ряд банков собираются снизить действующие ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Некоторые говорят, что сделали это еще до решения Банка России
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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.

Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение резко опустить ключевую ставку с 5,5 до 4,5% годовых — нового исторического минимума. Это повлияет на ставки банков и окажет поддержку кредитованию, указал регулятор в своем заявлении.

В первой декаде июня, до решения по ставке, средняя максимальная ставка по вкладам уже обновила исторический минимум, опустившись до 5,01%. Индекс банковских ставок Frank RG, рассчитанный по данным 50 организаций, за месяц снизился с 4,9205 до 4,5935%. Новая волна коррекции ставок началась с 10 июня, следует из данных Frank RG, который анализирует около 450 вкладов более чем 50 банков. Официальные данные по средневзвешенным кредитным ставкам в банках доступны пока только за апрель — по выданным кредитам сроком до одного года они составили 14,81%, по кредитам свыше года — 11,77%, следует из данных ЦБ.

ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума
Финансы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Что планируют банки

  • Вслед за решением ЦБ ВТБ рассматривает возможность улучшения условий по ипотечным кредитам из-за социальной важности этого продукта, сообщили в банке. Окончательное решение по ставкам будет принято позднее, уточняется в сообщении банка.
  • «Открытие» пересматривает ставки по кредитным и сберегательным продуктам уже сейчас, сообщил представитель банка. «Параметры снижения будут озвучены в ближайшее время», — добавил он.
  • Решение ЦБ во многом уже заложено в ставки по продуктам банка, сказал представитель Россельхозбанка. Он, однако, не исключил, что РСХБ будет корректировать ставки в дальнейшем с «целью сохранения конкурентоспособности».
  • Росбанк может скорректировать как ставки по вкладам, так и ценовые параметры кредитных продуктов, сообщила замдиректора департамента розничных клиентских решений Росбанка Лидия Каширина. «В целом ожидания по ключевой ставке уже заложены в нашем ценовом предложении», — уточнила она.
  • Банк «Зенит» планирует снижать ставки в ближайшее время, говорит зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин. «В первую очередь [это] отразится на вкладах, а затем, после снижения стоимости фондирования, на ставках по кредитам», — добавил он.
  • Райффайзенбанк уже скорректировал ставки по ипотеке, предвосхищая смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, отмечает управляющий директор розничных кредитных продуктов организации Андрей Спиваков. «Мы продолжим следить за изменениями экономической ситуации и корректировать условия кредитования соответственно», — не исключил он. Планы по доходности вкладов в Райффайзенбанке не раскрыли. «Несмотря на текущую экономическую ситуацию, мы продолжаем наблюдать потребность клиентов в создании накоплений», — отметил руководитель управления некредитных продуктов банка Максим Степочкин.
  • «Мы ожидали снижения ключевой ставки и с сегодняшнего дня уменьшили доходность по одному из наших вкладов. Дальнейшие шаги будут зависеть от собственных потребностей банка в фондировании», — говорит начальник отдела продуктовой аналитики банка «Ренессанс Кредит» Яна Безруких. Она подчеркнула, что тренд на снижение ставок сохранится в ближайшей перспективе.
  • Банк «Русский стандарт» будет корректировать свои кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка, сообщил директор департамента операций на финансовых рынках кредитной организации Максим Тимошенко.
  • Сбербанк не комментирует возможные изменения условий по продуктам, заявил его представитель. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.
Автор: Юлия Кошкина
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