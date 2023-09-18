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Минфин погасил евробонды на ₽297 млрд

Минфин сообщил о перечислении 300 млрд руб. НРД для выплат по еврооблигациям
9 сентября вышел указ Путина, предусматривающий новый порядок выплат по валютным облигациям России. Минфин сообщил, что перечислил в соответствии с ним более 300 млрд руб. для выплат по внешним долгам
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин перечислил «Национальному расчетному депозитарию» (НРД) почти 300 млрд руб. на погашение купонного дохода и номинальной стоимости по еврооблигациям в текущем году, сообщается на сайте ведомства.

«Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в сумме 297 млрд руб. (эквивалент $3 073,1 млн), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2043 году в сумме 4,3 млрд руб. (эквивалент $44,1 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», — сказано в сообщении.

В Минфине подчеркнули, что исполнили обязательства по госдолгу в части этих российских ценных бумаг.

В прошлом году НРД попал под санкции Евросоюза, а США не продлили лицензию, позволявшую держателям российских суверенных облигаций получать платежи по этим бумагам, что затруднило обслуживание Россией госдолга. Например, в июне 2022-го из-за просроченной выплаты около $100 млн по гособлигациям страна допустила технический дефолт по ним — впервые с 1918 года. Хотя Минфин направил указанные средства заранее в НРД, выплаты в долларах и евро были блокированы в международной расчетно-клиринговой системе Euroclear.

Кремль после санкций против национального депозитария заявил о попытках Брюсселя подтолкнуть Россию к «искусственному дефолту». Глава Минфина Антон Силуанов назвал фарсом создание искусственных преград для обслуживания госдолга России.

Из-за санкций и согласно президентскому указу, Минфин стал расплачиваться по облигациям в иностранной валюте рублями. В сентябре этого года появился новый документ, регулирующий вопрос выплат. Согласно нему, Россия будет вправе направить в свой депозитарий заявление об открытии на имя зарубежного депозитария рублевого счета типа «И» без личного присутствия представителя. Бенефициарами счетов станут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица. При этом выплаты возможны как в рублях, так и в валюте евробонда.

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Как писал РБК, этот указ вводит механизм расчетов с российскими инвесторами, владеющими замороженными иностранными активами, за счет платежей по госдолгу в пользу нерезидентов. Это подразумевает обмен средств, которые предназначены для выплат нерезидентам на счетах типа «И», на деньги российских инвесторов, замороженные за рубежом.

16 сентября наступил срок погашения еврооблигаций Минфина, размещенных в 2013 году. Из-за опасений влияния этого погашения на курс рубля ЦБ объявил о почти десятикратном увеличении объемов продажи валюты на внутреннем рынке: за неделю с 14-го по 22 сентября регулятор намерен продать ее на сумму 150 млрд руб. Ежедневный объем продаж за этот период составит 21,4 млрд вместо 2,3 млрд руб., запланированных ранее.

В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям России, сопоставимых по объему с погашаемым в сентябре выпуском, не будет. После 16 сентября выплаты в рублях держателям облигаций, которые учитываются иностранными депозитариями, будут производиться по курсу ЦБ в режиме Т-91 (на 91-й день), а не по курсу Мосбиржи.

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