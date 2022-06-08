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Песков заявил о планах Запада подтолкнуть Россию к искусственному дефолту

С вопросом об альтернативных вариантах расчетов по евробондам представитель президента посоветовал обратиться к Минфину

Евросоюз санкциями против Национального расчетного депозитария (НРД) подталкивает Россию к «искусственному дефолту», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

НРД — центральный депозитарий на российском фондовом рынке, он осуществляет обслуживание ценных бумаг, оказывает клиринговые услуги. Депозитарий почти полностью принадлежит Мосбирже. После решения США запретить расчеты по внешнему долгу России Citibank отказался исполнять функции платежного агента по ее долларовым выпускам, и Минфин передал их НРД. Ведомство рассчитывало выполнять обязательства по таким выпускам в рублях с последующей конвертацией в валюту для держателей через НРД.

Вопрос о возможных других способах выплат по евробондам представитель Кремля переадресовал Минфину.

НРД попал в шестой пакет санкций ЕС: в Еврокомиссии указали, что депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связях с международной финансовой системой, таким образом прямо или косвенно помогая российскому правительству в его деятельности, политике и ресурсах».

Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций
Финансы
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НРД признал ситуацию в связи с санкциями чрезвычайной и приостановил проведение банковских операций в евро.

После того как в апреле власти США запретили России обслуживать внешний долг, Минфин заявил, что будет выполнять свои обязательства в рублях с последующей конвертацией в валюту. Как пояснял главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин, санкции ЕС лишают Россию возможности рублевых расчетов как минимум для европейских инвесторов, потому что иностранцы не смогут забрать перечисленные на НРД средства.

Директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин заявил, что «избежать дефолта, похоже, уже не удастся». Между тем старший юрист компании РКТ Владислав Холодков отметил, что формальные шансы избежать дефолта еще есть: ЕС установил исключения для исполнения обязательств, которые появились до попадания депозитария под санкции, при условии, что средства не получает прямо или косвенно находящееся под санкциями лицо. Страны Евросоюза могут одобрить выплаты со стороны НРД по таким договорам или обязательствам. При этом наступление технического дефолта в нынешних условиях — формальность, отметил эксперт.

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