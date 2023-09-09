Путин утвердил порядок выплат по евробондам иностранным депозитариям

Россия сможет открывать рублевые счета типа «И», бенефициарами которых станут владельцы евробондов. Счета будут открываться на имя иностранного депозитария, причем без личного присутствия его представителя

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин утвердил порядок выплат по евробондам России иностранным депозитариям. Документ опубликован на сайте портала правовых актов. Россия сможет открывать рублевые счета типа «И».

Указ относится к обязательствам как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Россия будет вправе направить в свой центральный депозитарий заявление об открытии на имя зарубежного депозитария рублевого счета типа «И» без личного присутствия представителя. Бенефициарами счетов станут владельцы еврооблигаций, а также некоторые другие лица.

Предусмотрен механизм индексации этих средств.

Выплаты иностранным держателям осуществляются в рублях или валюте евробонда, также следует из указа. Для средств, начисленных с 16 сентября, выплаты будут производиться по курсу ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа.

ЦБ на этой неделе объявил о том, что намерен с 14 по 22 сентября продать иностранную валюту на 150 млрд руб. Это связано с необходимостью погасить валютный выпуск евробондов 16 сентября. Держатели еврооблигаций по действующему порядку получат выплаты от Минфина в рублях. После погашения часть из них могут закупить иностранную валюту.