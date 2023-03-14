Зачем нужны «патриотические» гособлигации и кто их может покупать

Российские власти обсуждают идею запуска «патриотических» гособлигаций для финансирования важных для экономики проектов. Вместе с экспертами РБК разбирался, какие перспективы есть у такого инструмента и зачем он мог понадобиться

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России обсуждается новый финансовый инструмент — «патриотические» гособлигации. Такая инициатива содержится в предложениях, направленных Минфином в правительство в конце февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Минфин аккумулировал различные идеи по развитию инструментов для обеспечения финансового суверенитета страны, уточнило агентство. Кто именно стал инициатором предложения о «патриотических» гособлигациях, не указывается.

Инициатива будет обсуждаться в конце марта на Совете по финансовому рынку, сообщил РБК федеральный чиновник, знакомый с предложением.

Вопрос о выпуске «патриотических» облигаций обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались, сообщили РБК в пресс-службе Минфина, подчеркнув, что само министерство не предлагало и не готовит в настоящее время выпуск таких облигаций. «Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется», — указали в ведомстве.

По словам источника РБК, речь идет, по сути, о целевых займах. «Как было после войны, займы на восстановление народного хозяйства», — отметил он. Предполагается, что это будут проектные облигации, связанные с финансированием проектов, важных для страны, отмечает собеседник РБК. О ставках и объемах выпуска, по его словам, пока говорить рано. Целевую аудиторию для подобных инструментов он тоже не обозначил.

Минфин уже предлагает ресурсы для инвестиций в поддержку ключевых отраслей экономики: в конце февраля ведомство представило проект постановления правительства, которое позволит разместить в текущем году до 4,25 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в приоритетные инфраструктурные проекты, акции и облигации российских компаний, депозиты в ВЭБе.

РБК спросил у аналитиков о том, насколько востребованным может быть новый инструмент и зачем правительству его вводить.

Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев

«Международная практика размещения подобных облигаций является весьма распространенной. Государства часто мобилизуют средства своих граждан на фоне увеличения оборонных расходов. Последние годы правительство с Банком России активно занималось развитием внутреннего рынка, и, как результат, активность физических лиц на нем значительно возросла. Международная практика также показывает, что в условиях санкций спрос физических лиц на внутреннем финансовом рынке растет. Наглядными примерами являются Иран, ЮАР. Негативным фактором может выступить память граждан о кризисе 1998 года, но даже тогда обязательства правительства перед физлицами были исполнены.

Успешность привлечения необходимого объема средств будет в первую очередь зависеть от предлагаемых условий. Необходимо будет учесть и не совсем удачный опыт размещения ОФЗ-н («народные» облигации. — РБК). Опыт Турции, Польши, Венгрии показывает, что если страна заинтересована привлекать значительные объемы средств у населения, то перечень предлагаемых инструментов довольно широк. Помимо стандартных облигаций с фиксированным купоном это и облигации, доход по которым привязан к инфляции, ставкам денежного рынка, амортизационные, обращаемые или необращаемые на рынке, обеспеченные золотом. Кроме этого, повысить привлекательность облигаций может возможность использования их в качестве залога или на другие финансовые цели».

Профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов

«Целью выпуска указанных облигаций может быть не только пополнение бюджета, но и попытка воспитать в облигационерах патриотические чувства — в случае если средства будут привлекаться на реализацию проектов патриотической направленности. В истории СССР был опыт выпуска оборонных облигаций для поддержки оборонно-промышленного комплекса, в актуальной ситуации это могли бы быть «восстановительные облигации» для восстановления новых территорий России, а также облигации, направленные на финансирование приоритетных проектов импортозамещения или социальных проектов, например инфраструктуры для больных детей и стариков.

Неким аналогом «патриотических» облигаций можно считать американские Savings Bonds, которые дают возможность гражданам напрямую, без участия банков, дать денег в долг государству.

Впрочем, на большие объемы размещения «патриотических» ОФЗ я бы не рассчитывал: они способны привлечь десятки миллиардов рублей максимум, так как это все же сложный инструмент для населения. Поэтому, на мой взгляд, для государства здесь более важен воспитательный смысл, а не финансовый».

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк

«Цель при выпуске предлагаемых ОФЗ, скорее всего, будет финансово-бюджетная. Однако размещение можно также использовать как патриотический повод, и наверняка этой возможностью тоже не будут пренебрегать. Допускаю, что новый инструмент может быть рассчитан на патриотически настроенных граждан и распространяться в том числе с использованием административных методов, что, впрочем, маловероятно.

Надо понимать, что в текущих условиях относительной стабильности ставок в экономике Минфин и так может собрать практически любое количество денег, если ЦБ предварительно предоставит финансовым институтам — основным покупателям ОФЗ — соответствующую ликвидность. Дополнительно спрос может быть стимулирован предложением премий по доходности и выпусков облигаций со специфическими параметрами, например флоатеров (ОФЗ с плавающей ставкой купона. — РБК).

Главной особенностью предполагаемых ОФЗ, скорее всего, будут каналы предложения таких облигаций, а именно через банки и финансовые институты. Это роднит инструмент с ОФЗ-н, которые предлагались широкому кругу клиентов банков при личном обращении в отделения».

Член совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Беркунов

«Пока неизвестны конечные параметры выпусков, можно лишь предположить, что правительство преследует смешанные цели — и бюджетные, и агитационные. Целевым инвестором я бы предполагал в первую очередь население страны. Это логично — вовлечь деньги из-под «матрасов» в экономику в условиях санкций. Было бы здорово, если бы доход по таким выпускам был освобожден от НДФЛ (налога на доходы физических лиц).

Широкому слою частных инвесторов могло бы быть интересно целевое финансирование через бонды конкретных программ, связанных с решением, например, инфраструктурных и социальных вопросов на новых территориях или вопросов помощи в защите страны».

Независимый аналитик Виктор Тунев

«Судя по названию, это будет нишевая история. Вряд ли можно рассчитывать на значительный объем. Те, кто уже на бирже, купят обычные ОФЗ, а не какие-то специальные выпуски вне биржи. Не вижу смысла на бирже выпускать принципиально другие ОФЗ. Кроме того, по опыту ОФЗ-н население не очень верит в специальные инструменты, предлагающие даже повышенную доходность».

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин

«Патриотические» облигации, скорее всего, сделают по типу классических ОФЗ, что затруднит их продажу физлицам, в случае если срок до погашения будет свыше трех лет. Население никогда не занимало крупную долю в размещениях ОФЗ, и на покупку длинных выпусков его мотивировать сложно. Физлица скорее купят ОФЗ со сроком один—три года в качестве альтернативы банковскому депозиту. Но если все же речь о длинных ОФЗ, то населению можно предлагать линкеры (специальный тип облигаций, призванный защищать инвесторов от инфляции). Этот инструмент обеспечит им хорошую доходность независимо от уровня инфляции. Однако на практике линкеры не пользуются большим спросом».