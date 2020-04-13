Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Злоумышленники могут предложить получить социальные выплаты и материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб от вируса». Таким образом, они собирают информацию о картах и персональные данные.

Также злоумышленники адаптировались к тому, что многие граждане перешли на удаленную работу. По словам Кузнецова, с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса видеосвязи Zoom. Четверть из них зарегистрировали только за последнюю неделю.

Кроме того, мошенники иногда звонят и сообщают гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом, поэтому к ним приедут специалисты для проведения анализа. Такая процедура стоит 5 тыс. руб. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.