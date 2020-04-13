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Пандемия коронавируса ,  
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Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса

Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

Злоумышленники могут предложить получить социальные выплаты и материальную помощь в качестве «компенсации за ущерб от вируса». Таким образом, они собирают информацию о картах и персональные данные.

Также злоумышленники адаптировались к тому, что многие граждане перешли на удаленную работу. По словам Кузнецова, с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса видеосвязи Zoom. Четверть из них зарегистрировали только за последнюю неделю.

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Кроме того, мошенники иногда звонят и сообщают гражданам, что те якобы контактировали с зараженным коронавирусом, поэтому к ним приедут специалисты для проведения анализа. Такая процедура стоит 5 тыс. руб. После получения денег злоумышленники перестают выходить на связь.

Некоторые злоумышленники от имени работников городских поликлиник сообщают о серьезных проблемах по результатам анализов и предлагают купить дорогостоящие лекарства. Однако после покупки выясняется, что потерпевшие приобрели безвредные пищевые добавки.

Ранее о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса сообщил Банк России. Как рассказали в ЦБ, на фоне пандемии злоумышленники обещают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций и возврат денег за авиабилеты.

Теги: Сбербанк, коронавирус, мошенничество
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