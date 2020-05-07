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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

В будущем ЦБ ожидает всплеска числа предложений от различных аферистов, а нелегальные кредиторы и мошенники из числа форекс-дилеров уже проявляют высокую активность
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Падение доходов россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к активизации различных финансовых мошенников, которые используют удобный случай, чтобы привлечь «клиентов». Тем это грозит новыми потерями, предупредил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Особую опасность представляют нелегальные кредиторы, которые активно обзванивают потенциальных жертв и предлагают тем деньги в кредит без справок и документов.

«Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний. Обратившись к их услугам, вы можете только ухудшить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства», — сказал Лях.

Основными признаками мошенничества он назвал крайне заманчивые условия — очень низкие проценты по кредитам и очень высокие по так называемым вкладам.

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Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.

«Кредит за вас, естественно, никто не выплачивает, долг остается, а мошенники исчезают с вашими деньгами», — предупредил Лях.

А вот высокую активность нелегальных форекс-дилеров ЦБ уже заметил. По словам главы департамента по противодействию недобросовестным практикам, никакой реальной деятельности эти компании не ведут, единственной их целью является вовлечение жертв в игру на деньги.

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«Эта игра такая же, как игра в наперстки, в конечном счете выигрывают только ее организаторы, а люди остаются ни с чем», — отметил Лях, пояснив, что многих из таких форекс-дилеров зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок, чтобы максимально затруднить попытки вернуть деньги через суд.

В сообщении пресс-службы ЦБ подчеркивается, что мошенники могут обещать разного рода выплаты или компенсации, но за таким предложением следует попытка узнать данные банковской карты жертвы или вынудить ту самостоятельно совершить платеж (якобы налог, штраф, страховку и т.д.) в пользу некоего лица.

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Финансы
Фото: Steve Marcus / Reuters

«Если незнакомые люди под каким бы то ни было предлогом пытаются выведать данные вашей банковской карты, вынуждают совершить платеж, необходимо прервать общение», — рекомендует ЦБ. Проверять законопослушность компании, предлагающей свои услуги, регулятор рекомендует на своем сайте.

В ЦБ сообщили, что только за январь—март 2020 года регулятором выявлено 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 «черных» кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера и др.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, мошенничество
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