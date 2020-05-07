ЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса

В будущем ЦБ ожидает всплеска числа предложений от различных аферистов, а нелегальные кредиторы и мошенники из числа форекс-дилеров уже проявляют высокую активность

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Падение доходов россиян в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 привело к активизации различных финансовых мошенников, которые используют удобный случай, чтобы привлечь «клиентов». Тем это грозит новыми потерями, предупредил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

Особую опасность представляют нелегальные кредиторы, которые активно обзванивают потенциальных жертв и предлагают тем деньги в кредит без справок и документов.

«Мы призываем потребителей финансовых услуг быть осмотрительными и не доверять предложениям нелегальных компаний. Обратившись к их услугам, вы можете только ухудшить ситуацию, ведь мошенники пользуются агрессивными противозаконными методами взыскания и не исполняют свои обязательства», — сказал Лях.

Основными признаками мошенничества он назвал крайне заманчивые условия — очень низкие проценты по кредитам и очень высокие по так называемым вкладам.