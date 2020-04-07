Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 апреля
USD ЦБ: 76,41 (-1,33) Quote, 06 апр, 12:50
Курс евро на 7 апреля
EUR ЦБ: 82,63 (-3,1) Quote, 06 апр, 12:50
Bloomberg сообщил о разногласиях с саудитами из-за сокращения нефтедобычи Экономика, 12:16 В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян Общество, 12:12 Прогноз для бизнеса: как преуспеть в поствирусной экономике Экономика инноваций, 12:05  Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 12:00  Бизнес попросил Мишустина предоставить субсидии на выплату зарплат Экономика, 11:50 Во что выгоднее упаковать продукт: разбор для производителей Pro, 11:44 ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса Финансы, 11:44 Стоимость золота превысила $1700. К концу года она может составить $1900 Quote, 11:43 Reuters сообщил о состоянии заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона Общество, 11:38 Лукашенко назвал задачей Белоруссии независимость от «нефтяных игр» Экономика, 11:37 Березуцкий усомнился в возможности доиграть чемпионат России Спорт, 11:25 Коронавиртуальная реальность: как эпидемия поможет развитию технологий Pro, 11:21 Минпросвещения заявило об отсутствии решения по повторному переносу ЕГЭ Общество, 11:14 США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Спорт, 11:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

На фоне пандемии коронавируса мошенники обещают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций и возврат денег за авиабилеты. В конечном же счете они хотят получить данные банковских карт своих жертв, сообщил ЦБ
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Телефонные мошенники обещают своим жертвам «отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство», поясняют в ЦБ. Таким образом они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль из СМС, а также самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет.

По данным ЦБ, в 2019 году 69% всех хищений средств с банковских счетов граждан проводилось с использованием социальной инженерии (психологические методы выманивания у граждан необходимых мошенникам сведений). Всего за прошлый год преступникам удалось украсть 6,42 млрд руб.

Для получения данных банковской карты мошенники также рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты. «Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и др.)», — поясняют в ЦБ.

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом могут появиться новые приемы социнженерии. «Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка», — добавил он. Сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений нельзя, напоминает ЦБ.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: кибермошенники
Материалы по теме
ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19
Финансы
Власти Петербурга предупредили о мошенничестве в связи с коронавирусом
Общество
СМИ сообщили о появлении мошенников-дезинфекторов из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter