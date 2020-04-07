ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

На фоне пандемии коронавируса мошенники обещают предоставить отсрочку по кредитам, выплату компенсаций и возврат денег за авиабилеты. В конечном же счете они хотят получить данные банковских карт своих жертв, сообщил ЦБ

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Телефонные мошенники обещают своим жертвам «отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство», поясняют в ЦБ. Таким образом они пытаются выяснить данные банковской карты или пароль из СМС, а также самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет.

По данным ЦБ, в 2019 году 69% всех хищений средств с банковских счетов граждан проводилось с использованием социальной инженерии (психологические методы выманивания у граждан необходимых мошенникам сведений). Всего за прошлый год преступникам удалось украсть 6,42 млрд руб.

Для получения данных банковской карты мошенники также рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты. «Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и др.)», — поясняют в ЦБ.

По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом могут появиться новые приемы социнженерии. «Мы продолжаем следить за ситуацией и находимся в постоянном контакте с банками и иными организациями финансового рынка», — добавил он. Сообщать посторонним лицам и вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений нельзя, напоминает ЦБ.