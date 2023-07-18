Совкомбанк выведет со своего баланса замороженные активы
Акционеры Совкомбанка одобрили реорганизацию, следует из сообщения банка, поступившего в РБК. Решение было принято на внеочередном собрании 17 июля, речь идет о выделении замороженных из-за санкций активов, а также обязательств перед иностранными кредиторами, выводе их с баланса банка и передаче новому юридическому лицу — ООО «Содействие международным расчетам». Предполагается, что процедура займет несколько месяцев и завершится к концу третьего квартала 2023 года.
Таким образом, Совкомбанк оказался первым системно значимым игроком, который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов, предложенной властями в прошлом году. Ранее о планах одного крупного участника рынка провести такую процедуру сообщала зампред ЦБ Ольга Полякова, не называя банк.
Как российским банкам разрешили избавиться от подсанкционных активов
Летом 2022 года власти разработали схему поддержки для банков, попавших после начала военной операции на Украине под жесткие западные санкции. Участникам рынка разрешили проводить нестандартную реорганизацию: создать отдельное юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. При такой реорганизации кредиторы из недружественных стран не смогут потребовать досрочного погашения обязательств перед ними.
Поправки были приняты летом прошлого года. В этом году закон доработали, разрешив банкам, зарегистрированным как публичные акционерные общества, проводить такую реорганизацию без обязательной оферты миноритариям. Право кредитных организаций на процедуру продлили до конца 2024 года.
Как это сделал Совкомбанк
В Совкомбанке не раскрыли, какой объем подсанкционных активов и обязательств выведен с баланса. Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что закон позволяет передать новому юрлицу «обязательства перед недружественными нерезидентами и заблокированные активы на соразмерную сумму».
Провести реорганизацию так, чтобы был полный взаимозачет замороженных активов с обязательствами перед иностранцами, невозможно, пояснял ранее управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он связывал это с особенностями структуры баланса российских банков, где валютные активы существенно превышают валютные пассивы, привлеченные от нерезидентов.
Реорганизация позволит Совкомбанку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, считает Хотимский. Он также добавил, что процедура «снизит эффект от создания резервов» по заблокированным активам, хотя окажет незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы.
Опрошенные РБК эксперты ранее отмечали, что реорганизация по новой схеме может быть полезна банкам для судебных разбирательств.
«Иностранные кредиторы из недружественных стран, желающие получить средства, будут требовать их уже не с банка, а с этих юрлиц, банки не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах», — пояснял партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко.
Кто еще думает о выводе замороженных активов
- Как минимум еще один крупный банк — ВТБ — объявил о намерении провести реорганизацию. Зампред госбанка Дмитрий Пьянов сообщал, что это произойдет в 2024 году, поскольку в ВТБ ждали принятия поправок, разрешающих запустить процедуру без обязательной оферты миноритариям. По предварительным оценкам ВТБ, реорганизация позволит банку вывести с баланса заблокированные активы на 180 млрд руб. и обязательства перед недружественными кредиторами на ту же сумму. В целом санкции затронули активы на 600 млрд руб., говорил глава ВТБ Андрей Костин.
- Сбербанк, наоборот, не рассматривает вариант проведения специальной реорганизации ради списания с баланса токсичных активов и обязательств, рассказывал в интервью РБК глава банка Герман Греф. «Мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», — сказал он, имея в виду в том числе европейские активы «Сбера». Вскоре стало известно, что Сбербанк закрыл сделку по продаже своей структуры в Австрии — это была последняя «дочка» «Сбера» в Европейском союзе.
- Крупнейший частный игрок — Альфа-банк — не планирует проводить реорганизацию для вывода заблокированных активов, сказал РБК источник в кредитной организации. Он объяснил это тем, что для банков уже действуют регуляторные послабления от ЦБ по резервированию подсанкционных активов сроком на десять лет — и этого достаточно.