Совкомбанк выведет со своего баланса замороженные активы

Совкомбанк создал новую структуру, на которую перейдут заблокированные из-за санкций активы и обязательства перед недружественными кредиторами. Процесс завершится к октябрю 2023 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Акционеры Совкомбанка одобрили реорганизацию, следует из сообщения банка, поступившего в РБК. Решение было принято на внеочередном собрании 17 июля, речь идет о выделении замороженных из-за санкций активов, а также обязательств перед иностранными кредиторами, выводе их с баланса банка и передаче новому юридическому лицу — ООО «Содействие международным расчетам». Предполагается, что процедура займет несколько месяцев и завершится к концу третьего квартала 2023 года.

Таким образом, Совкомбанк оказался первым системно значимым игроком, который воспользовался новой схемой избавления от токсичных активов и пассивов, предложенной властями в прошлом году. Ранее о планах одного крупного участника рынка провести такую процедуру сообщала зампред ЦБ Ольга Полякова, не называя банк.

Как российским банкам разрешили избавиться от подсанкционных активов Летом 2022 года власти разработали схему поддержки для банков, попавших после начала военной операции на Украине под жесткие западные санкции. Участникам рынка разрешили проводить нестандартную реорганизацию: создать отдельное юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных. При такой реорганизации кредиторы из недружественных стран не смогут потребовать досрочного погашения обязательств перед ними. Поправки были приняты летом прошлого года. В этом году закон доработали, разрешив банкам, зарегистрированным как публичные акционерные общества, проводить такую реорганизацию без обязательной оферты миноритариям. Право кредитных организаций на процедуру продлили до конца 2024 года.

Как это сделал Совкомбанк

В Совкомбанке не раскрыли, какой объем подсанкционных активов и обязательств выведен с баланса. Первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что закон позволяет передать новому юрлицу «обязательства перед недружественными нерезидентами и заблокированные активы на соразмерную сумму».

Провести реорганизацию так, чтобы был полный взаимозачет замороженных активов с обязательствами перед иностранцами, невозможно, пояснял ранее управляющий директор отдела валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он связывал это с особенностями структуры баланса российских банков, где валютные активы существенно превышают валютные пассивы, привлеченные от нерезидентов.

Реорганизация позволит Совкомбанку упростить работу с заблокированными активами и долгами перед недружественными кредиторами, считает Хотимский. Он также добавил, что процедура «снизит эффект от создания резервов» по заблокированным активам, хотя окажет незначительное влияние на капитал, ликвидность и нормативы.

Опрошенные РБК эксперты ранее отмечали, что реорганизация по новой схеме может быть полезна банкам для судебных разбирательств.

«Иностранные кредиторы из недружественных стран, желающие получить средства, будут требовать их уже не с банка, а с этих юрлиц, банки не будут задействованы ни в судебных процессах, ни в арестах», — пояснял партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко.

Кто еще думает о выводе замороженных активов