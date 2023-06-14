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Сбербанк решил не списывать замороженные из-за санкций активы

Герман Греф: Сбербанк не рассматривает списание с баланса замороженных активов
Сбербанк не планирует переводить на специальное юрлицо активы и обязательства, заблокированные из-за санкций, заявил в интервью РБК глава «Сбера» Герман Греф
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Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сбербанк не рассматривает вариант проведения специальной реорганизации ради списания с баланса активов и обязательств, попавших в 2022 году под заморозку из-за санкций. Об этом в интервью РБК сообщил глава «Сбера» Герман Греф.

«Мы такой возможности не рассматриваем. В общем, надо сказать, что мы почти все такого рода свои активы сумели так или иначе реализовать», — сказал он. Греф добавил, что Сбербанку удалось это сделать даже с европейскими активами.

О какой реорганизации идет речь

Летом 2022 года российские власти разработали схему поддержки банков, попавших под жесткие западные санкции, разрешив им проводить нестандартную реорганизацию. Такие участники рынка могут образовать новое юридическое лицо и перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Это позволит банкам расчистить балансы и распустить резервы, сформированные по активам, ставшим проблемными. Стоимость выведенных активов и пассивов должна быть равной, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись только за счет активов новой компании, то есть замороженных.

Поправки были приняты летом прошлого года, реорганизацию банки могут провести до конца 2023 года. Один системно значимый игрок уже прошел эту процедуру, говорила в мае зампред ЦБ Ольга Полякова, но не назвала его. Второй по активам банк — ВТБ — готовится проводить реорганизацию в 2024 году, если удастся дополнить действующий закон поправками, утверждал зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

Сбербанк попал под первые санкции в конце февраля, сразу после начала российской военной операции на Украине. Ограничения сначала касались только остановки операций по корреспондентским счетам в долларах, но вскоре «Сбер» оказался в блокирующем SDN-списке Минфина США и под аналогичными жесткими санкциями Великобритании и Евросоюза.

На этом фоне Сбербанк объявил об «уходе с европейского рынка», где он работал через дочерний Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа») в восьми странах. Способ сворачивания бизнеса не раскрывался, но на тот момент Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board, SRB) уже принял решение о ликвидации Sberbank Europe AG. Активы европейской «дочки» Сбербанка до кризиса оценивались в €12,94 млрд.

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«Сложнее оказалась ситуация с нашими «внучатыми» банками, то есть «дочками» Sberbank Europe AG. Пять балканских банков были проданы регуляторами местным игрокам, причем мы пока не получили средства от этой продажи», — говорил в интервью «Интерфаксу» первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин.

«Сбер» оспаривает утрату контроля над «дочками» в Европейском суде. Поскольку продажа бизнеса в Европе была анонсирована еще в 2021 году, в отчетности банк уже квалифицировал эти структуры как активы от прекращенной деятельности.

«Дочка» Сбербанка в Великобритании — инвестиционный Sberbank CIB (UK) — тоже с 2022 года находится в процедуре ликвидации. Внешние управляющие оценивают ее балансовые активы в $186,9 млн, из которых $156,3 млн — потенциально возвратные (.pdf). В 2022 году «Сберу» удалось продать дочерние банки в Швейцарии и Казахстане. Суммы сделок не раскрывались, но последнюю источники Frank Media оценивали в $250–425 млн (17,6–29,9 млрд руб. по курсу ЦБ на дату составления отчетности Сбербанка). Кроме того, в прошлом феврале была закрыта сделка по продаже Sberbank Srbija сербскому AIK Banka.

Согласно отчетности по МСФО, в 2022 году Сбербанк зафиксировал убыток от прекращенной деятельности в 143,3 млрд руб. Для сравнения в 2021 году по этой статье баланса группа получила прибыль 80 млрд руб.

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Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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