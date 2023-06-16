Сбербанк вышел с банковского рынка Европейского союза

Сбербанк окончательно ушел с банковского рынка Европейского союза: группа компаний продала свою австрийскую «дочку»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сбербанк закрыл сделку по продаже своей дочерней компании в Австрии, сообщили РБК в «Сбере». Это была последняя«дочка» финансовой организации в Европейском союзе.

Группа компаний передала 100% акций Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Для завершения сделки «Сбер» получил одобрение регулятора.

Сумму сделки банк не раскрыл. По словам первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, «Сбер» удовлетворен ее условиями и планирует сосредоточиться на развитии финансовых услуг в России и на рынках дружественных стран.

В феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, которые касались ведения корреспондентских счетов, а 6 апреля оказался под блокирующими ограничениями. Аналогичные санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Швейцария.

На фоне этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Всего Сбербанк присутствовал в восьми европейских странах. Кроме Австрии, это Босния и Герцеговина, Хорватия, Венгрия, Сербия, Словения, Чехия и Германия. Однако продать свои «дочки» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении банк задумал еще в 2021 году. До обострения геополитической ситуации «Сбер» рассчитывал продать эти активы за €7,3 млрд.

После ввода санкций Европейский центральный банк предупредил, что три структуры «Сбера» (Sberbank Europe AG, который контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС, словенский Sberbank banka d.d. и хорватский Sberbank d.d.) столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу». В начале марта австрийское Управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность, акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska postanska banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов. При этом ему удалось продать «дочки» в Сербии, Швейцарии и Казахстане.

Sberbank Europe AG обслуживала в Европе 715 тыс. клиентов, ее совокупные активы составляли €12,94 млрд на конец 2020 года, а капитал — €1,4 млрд (за последующие годы отчетности нет). По итогам 2022 года Сбербанк получил убыток от прекращенной деятельности в 143,3 млрд руб., следовало из его отчетности по МСФО. Для сравнения: в 2021 году по этой статье баланса группа получила прибыль в 80 млрд руб. Представитель «Сбера» пояснял РБК, что этот показатель отражает не только продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но и включает результат «от выбытия других дочерних организаций». «Конкретные цифры мы не раскрываем», — добавил он.