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Финансы ,  
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Страховщики возместят пострадавшим в Иркутской области сотую долю ущерба
Страховки покроют чуть более 1% ущерба от наводнения в Иркутской области — 350–400 млн из 31 млрд руб. Похожая ситуация была в 2010 году, когда 20 регионов пострадали от пожаров. Страховать жилье россиянам мешают низкие доходы
Фото: Светлана Латынина / ТАСС

Клиенты страховых компаний, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, потребовали компенсации ущерба примерно на 350 млн руб. Таковы предварительные данные на 17 июля, предоставленные РБК крупнейшими страховщиками имущества — «Росгосстрахом», «Ингосстрахом», «Сбербанк Страхованием», СОГАЗом, «РЕСО-Гарантией», «АльфаСтрахованием», «Ренессанс Страхованием» и «Согласием». Эта сумма соответствует чуть более 1% от общего ущерба региона от наводнения, оцененного губернатором области более чем в 31 млрд руб.

Наводнение в Иркутской области началось 25 июня: из-за сильных дождей реки стали выходить из берегов. По данным МЧС, погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести. Более 10 тыс. жилых домов и свыше 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах оказались подтоплены. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить из федерального бюджета деньги на капитальный ремонт поврежденного жилья и профинансировать строительство или покупку жилья гражданам, чьи дома признаны непригодными для проживания. Правительство выделит пострадавшим в Иркутской области 2,3 млрд руб., сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кто страховал имущество пострадавших от наводнения

На текущий момент страховые компании уже выплатили пострадавшим около 176,5 млн руб., однако выплаты еще продолжаются, а заявленный ущерб в 350 млн руб. оценивается, говорят страховщики. Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщал, что уровень проникновения страхования жилья в Иркутской области не превышает 3,4%. Расчеты РБК близки к данным ВСС, говорит Юргенс: страховщики сообщили союзу о заявленных им убытках на сумму около 400 млн руб. (1,3% от общего ущерба).

«Росгосстрах» на утро среды принял от пострадавших от наводнения в Иркутской области 597 заявлений (из них 27 — от компаний) о повреждении и уничтожении строений, движимого имущества и товарно-материальных ценностей, сообщили в пресс-службе. Ущерб своим клиентам в Иркутской области РГС оценил более чем в 250 млн руб., исходя из уже поступивших заявлений, и более чем в 330 млн руб. — на основе обзвона клиентов. На текущий момент компания произвела 468 выплат на общую сумму около 162 млн руб.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

В «Сбербанк Страхование» поступило более 170 обращений (пять — от корпоративных клиентов) с общей суммой заявленного ущерба 30 млн руб., выплачено 10,5 млн руб. В «Ингосстрах» в Иркутской области обратились 12 компаний и два индивидуальных предпринимателя, оценивших ущерб своим зданиям, товарным запасам, оборудованию и имуществу в 58,3 млн руб., а также 15 граждан, сообщивших о повреждениях своих домов и квартир на 5 млн руб. Выплаты компания пока начала лишь физлицам — на 1,7 млн руб.

В «Ренессанс Страхование» обратились 23 человека: общая сумма заявленного ущерба — 1,85 млн руб., выплачено 442,9 тыс. руб. В СОГАЗ поступило четыре заявления от потерпевших на 1,5 млн руб., из них три — от компаний. В «РЕСО-Гарантию» поступило всего одно заявление от компании об имущественных убытках на 1,9 млн руб., выплаты пока не было, сообщил замгендиректора компании Игорь Иванов. О единичных заявлениях сообщили также в «Согласии» и «АльфаСтраховании».

Почему россияне так редко страхуют жилье

Расходы населения на страхование имущества минимальны из-за низких реальных располагаемых доходов, а следовательно, и проникновение страхования находится на низком уровне, рассуждает аналитик S&P Виктор Никольский. По этой причине наибольшее проникновение в России будет у обязательных видов страхования, таких как ОСАГО, говорит он. Реальные доходы россиян, по данным Росстата, снижались с 2014 по 2017 год включительно, в 2018-м символически выросли на 0,1%, но по итогам первого полугодия вновь упали на 1,3%.

Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение

«У населения нет денег», — соглашается с Никольским руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина, сама Иркутская область — небогатый регион, подтопленными оказались сельские постройки, и такая низкая доля от заявленного ущерба вполне может соответствовать действительности. Люди не страхуют свое жилье из-за низких финансовых возможностей, особенно в небогатых регионах, подтверждает Юргенс.

Другая проблема, по словам Никитиной, состоит в том, что строения, которые находятся в зоне затопления, компании страхуют не очень охотно. В регионах, где произошли затопления, проникновение страхования может составлять не около 3%, а около 0,3% — страховщики просто не заинтересованы продавать там полисы, отмечает представитель ВСС.

К тому же катастрофические события случаются редко, и страхование от них в России не принято, рассуждает Никольский. Деньги, выделенные федеральным и региональными бюджетами, зачастую доходят быстрее, чем выплаты страховых компаний, что также не повышает привлекательность страхования имущества в глазах населения, отмечает эксперт. Если вспомнить события 2010 года — пожары в 20 регионах России, когда повреждены или уничтожены были более 1800 домов, — убытки страховщиков были также минимальны в силу аналогичных причин, напоминает он.

Поможет ли новый порядок страхования жилья

В прошлом году был принят закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, напоминает Никитина. Внесенные в прошлом году изменения в законодательство (вступают в силу с 4 августа 2019 года) предполагают, что региональные власти смогут вводить собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций по аналогии с той, что действует в Москве, рассказывает представитель ВСС.

В Москве половину премии за страхование жилья вносит человек (тариф составляет 22,44 руб. за 1 кв. м общей площади квартиры в год), половину — город. Новое законодательство по аналогичному принципу создает «общий котел» для всех регионов: независимо от места проживания человек сможет рассчитывать на выплату в случае ущерба своему имуществу, производить ее будет Российская национальная перестраховочная компания.

Это сделает страхование жилья в убыточных регионах коммерчески привлекательным для страховщиков, говорит Юргенс: жители регионов, которые не страдают от чрезвычайных ситуаций, — например, Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Уральского федерального округа — покроют расходы на страхование регионов, где происходят бедствия. Это позволит меньше убытков покрывать из фондов президента и премьер-министра и больше — из созданного страховыми компаниями резерва, оптимистичен он.

С другой стороны, новое законодательство предполагает, что программы страхования будут разрабатываться региональными властями и закладываться в бюджеты, поэтому реально с 4 августа они могут не заработать. Не хватает подзаконных актов, в бюджеты не внесены соответствующие изменения, замечает Никитина. В своей текущей версии закон к массовому страхованию жилья не приведет, считает она. Минфин должен подготовить для регионов методику разработки этих программ и подзаконные акты, но пока их не предоставил, и регионы не закладывают эти расходы в свои бюджеты, сетует представитель ВСС.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Иркутская область, Наводнение, Страхование
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