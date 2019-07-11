Кабмин выделит пострадавшим от паводка под Иркутском 2,3 млрд руб.

На помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области из резерва будет выделено 2,3 млрд руб. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Мы уже выделили с вами 662 млн руб., которые в регион пришли, ну и, соответственно, уже распределены», — добавил он.

Глава правительства поручил ответственным за выплаты в кабмине вместе с руководством региона следить за тем, как они осуществляются.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. По последним данным МЧС, в результате наводнения погибли 25 человек, еще 11 пропали без вести. Более 10 тыс. жилых домов и свыше 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах оказались подтоплены.