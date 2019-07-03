Путин объявил паводок в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования. Указ опубликован на сайте Кремля.

Правительству также поручили выделить средства на капремонт поврежденного жилья и допсубсидий на компенсацию расходов местных властей по ликвидации последствий паводка, в том числе на ремонт техники. Кроме того, необходимо обеспечить граждан, чье жилье признано непригодным для проживания, средствами на приобретение новых домов.

Документом поручено обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов, а также не допустить роста цен на товары первой необходимости в районах, пострадавших от наводнения.

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. В реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялась вода. В зоне затопления оказалось порядка 96 населенных пунктов. МЧС сообщало о 20 погибших, 15 человек числятся пропавшими без вести.