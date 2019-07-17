Реальные доходы россиян продолжили падение

Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%, следует из данных Росстата

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Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года. Согласно новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3%, а на 2,5%.

Таким образом, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение. На протяжении 2014–2017 годов денежные доходы населения беспрерывно сокращались, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%.

Среднемесячная зарплата, по предварительной оценке Росстата, во втором квартале выросла в номинальном выражении на 7,4%, в реальном — на 2,3%. По итогам первого полугодия реальная зарплата увеличилась на 1,8%.

Минэкономразвития ожидает, что реальные доходы населения в 2019 году выйдут из отрицательной области с ростом на 1%. Счетная палата сомневается, что в текущем году удастся добиться роста доходов. Без новых существенных монетарных мер социальной поддержки «существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», предупредили аудиторы.