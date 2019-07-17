Реальные доходы россиян продолжили падение

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 62,81 -0,23 EUR Бирж. 70,46 -0,21 Brent 65,16 -2,25% USD Нал. 63,30 62,49 EUR Нал. 71,00 70,15 USD ЦБ 62,95 +0,13 EUR ЦБ 70,56 -0,12 EUR/USD 1,1216 +0,0008 BTC/USD Бирж. 9 469,00 +78,00 IMOEX 2 720,50 -1,28% RTSI 1 364,57 -1,27% DJIA 27 335,63 -0,09% Nasdaq 8 222,80 -0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,44%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Доллар/Рубль ₽66,4 (+5,7%) прогноз Societe Generale к 30.09.19
PayPal $129 (+7,58%) прогноз Morgan Stanley к 16.07.20
BRENT $59 (-9,44%) прогноз Raiffeisen Research к 30.09.19
Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 62,95 (+0,13) Quote, 13:13
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 70,56 (-0,12) Quote, 13:13
Госдума поддержала законопроект о повышении акцизов на вино Бизнес, 16:07 Реальные доходы россиян продолжили падение Экономика, 16:00 «Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon» Технологии и медиа, 15:55 При стрельбе в Ираке погибли турецкие дипломаты Политика, 15:54 Орешкин описал следующий шаг в развитии Росстата Общество, 15:53 Как ухаживать за качественной дорогой одеждой дома РБК и Philips, 15:47 Кремль выразил беспокойство после задержания женщины из-за препарата Общество, 15:42 СБУ заявила о задержании водителя перевозившего сбивший MH17 «Бук» тягача Общество, 15:41 ФСИН ответила на сообщения о нахождении Кокорина и Мамаева в ШИЗО Общество, 15:31 Рынок труда в сфере закупок: тенденции и специалисты Pro, 15:31 В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол Спорт, 15:21 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 15:18 Начальник аэропорта в Николаеве вступил в перепалку с Зеленским Политика, 15:09 Клиенты Bitpoint получат компенсацию: с биржи похитили свыше $32 млн Крипто, 15:03
Экономика ,  
0 
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2019 года сократились на 1,3%, следует из данных Росстата
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата. По итогам первого полугодия реальные доходы граждан снизились на 1,3% в годовом выражении.

Росстат ухудшил оценку реальных доходов за первый квартал года. Согласно новым данным, показатель в январе-марте 2019 года снизился не на 2,3%, а на 2,5%.

Таким образом, реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение. На протяжении 2014–2017 годов денежные доходы населения беспрерывно сокращались, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%.

Среднемесячная зарплата, по предварительной оценке Росстата, во втором квартале выросла в номинальном выражении на 7,4%, в реальном — на 2,3%. По итогам первого полугодия реальная зарплата увеличилась на 1,8%. 

Минэкономразвития ожидает, что реальные доходы населения в 2019 году выйдут из отрицательной области с ростом на 1%. Счетная палата сомневается, что в текущем году удастся добиться роста доходов. Без новых существенных монетарных мер социальной поддержки «существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области», предупредили аудиторы.

Устойчивый рост реальных доходов населения — это одна из девяти национальных целей развития до 2024 года, поставленных президентом перед правительством в майском указе.

Материал дополняется

 

Автор: Юлия Старостина
Теги: реальные доходы населения, Росстат
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter