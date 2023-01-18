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Сбербанк начал работу в Крыму

Сбербанк объявил о начале работы в Крыму
В Крыму появились банкоматы Сбербанка, а офисы откроются в крупных городах в первом полугодии, сообщили в банке. Санкции, которые с 2014 года мешали выйти на полуостров, больше не препятствие
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Штаб-квартира Сбербанка
Штаб-квартира Сбербанка (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сбербанк начал работу в Крыму, первые офисы откроются в крупнейших городах полуострова в первом полугодии, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что первые банкоматы в Крыму уже установлены, все услуги и сервисы станут доступны в течение года.

Призывы к Сбербанку о начале работы в Крыму звучали неоднократно с 2014 года, после того как полуостров был присоединен к России, но «Сбер» не запускал офисы в новых регионах из-за опасений санкций — в 2014-м крупнейший российский банк попал под секторальные санкции, но не под наиболее жесткие блокирующие ограничения. «Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас», — говорил глава банка Герман Греф в 2017 году.

Однако 24 февраля, в день начала российской специальной военной операции на Украине, Вашингтон добавил Сбербанк в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, а уже в апреле он попал под наиболее жесткие блокирующие ограничения, предполагающие полное отключение от долларовой системы. Аналогичные санкции весной и летом также ввели Великобритания и Евросоюз. В банке подчеркивали, что ограничительные меры не окажут существенного влияния на его работу и никак не отразятся на обслуживании россиян.

Но из-за санкций «Сбер» фактически лишился европейского бизнеса — активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Европейский центральный банк в конце февраля предупредил, что три его структуры (Sberbank Europe AG, который контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС, словенский Sberbank banka d.d. и хорватский Sberbank d.d.) столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу». В начале марта австрийское управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность, акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska Postanska Banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов. Сейчас «Сбер» оспаривает эти решения в суде Европейского союза. У банка также оставалась «дочка» в Швейцарии, но в сентябре он продал ее инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA.

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Президент Владимир Путин в марте заявил, что после введения санкций все российские компании и банки смогут работать в Крыму. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер... Теперь им [бизнесу] нечего бояться, — сказал он. — Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе».

В апреле работу на полуострове уже начал попавший под санкции Промсвязьбанк. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин сказал, что госбанк рассматривает разные варианты работы на полуострове — возможно, это будет только инвестиционная деятельность. Позднее стало известно, что к ВТБ наряду с «Открытием» будет присоединен крымский РНКБ (сделка с последним должна состояться в первом квартале 2023 года). В ноябре Костин сообщил, что ВТБ планирует работать в Крыму именно на базе РНКБ: «В Крыму работать будем, конечно, но пока на базе РНКБ, когда в первом квартале закончится переход его в группу ВТБ».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Сбербанк Крым Банки санкции
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