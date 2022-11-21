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Сбербанк подал иски из-за утраты контроля над европейскими «дочками»

Сбербанк подал в суд ЕС иски из-за утраты контроля над европейскими «дочками»
Сбербанк оспаривает решения европейских властей в отношении трех его «дочек». Вскоре после начала спецоперации на Украине ЕЦБ предупредил о вероятности их банкротства, а затем «Сбер» потерял над ними контроль
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк обратился в суд Европейского союза с требованием отменить решения в отношении трех его европейских «дочек», ответчиками по искам выступают Single Resolution Board (европейское агентство, ответственное за разрешение проблем банков), а также — в двух случаях — Еврокомиссия. Внимание на это обратил «Интерфакс», информация об исках опубликована в официальном журнале ЕС.

Речь идет о мерах, принятых в отношении австрийского Sberbank Europe AG (контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС), словенского Sberbank banka d.d. и хорватского Sberbank d.d. Европейский центральный банк еще в конце февраля, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, предупредил, что все три структуры столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу». В начале марта австрийское управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность. Акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska Postanska Banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов. Тогда же и сам Сбербанк объявил, что решил уйти с европейского рынка: «Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки».

В исках Сбербанк, как следует из сообщений в официальном журнале ЕС, требует отменить принятие схем в отношении славянской и хорватской «дочек» и аннулировать отчеты об оценке ситуации во всех трех структурах. Он аргументирует иски наличием процессуальных нарушений, нарушением своих прав на защиту, прав на собственность и свободное ведение бизнеса. Первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в июне говорил «Интерфаксу», что «все банки были с большим запасом по капиталу и ликвидности».

«Продажа кредитного портфеля полностью покрывала все обязательства перед вкладчиками, и еще оставались деньги. Если кредитные портфели или сами банки были проданы за бесценок, мы будем жестко отстаивать интересы «Сбера» во всех возможных судах. Мы уже начали этот процесс», — заявлял он.

Сбербанк попал под санкции Евросоюза в июле этого года. Несколькими месяцами ранее аналогичные ограничения на него наложили США и Великобритания.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Сбербанк санкции Евросоюз
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