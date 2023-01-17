Чистая прибыль Сбербанка за год составила ₽300 млрд

Число клиентов Сбербанка за год выросло почти на 3 млн человек, объем средств на счетах физических лиц по итогам года превысил ₽18 трлн. Однако прибыль упала с ₽1,24 трлн в 2021 году до ₽300 млрд

Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2022 года чистая прибыль Сбербанка по РПБУ составила ₽300,2 млрд, что на 75,7% меньше, чем в предыдущем году (тогда было ₽1,24 трлн). Об этом говорится в сообщении банка. При этом за последний месяц 2022 года Сбербанк получил прибыль в ₽125,5 млрд, увеличив ее в годовом исчислении сразу на 40%.

«Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила ₽300 млрд», — отметил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.

Сбербанк особо отметил рост чистого процентного дохода (в декабре увеличился год к году на 19,5%, а за год в целом на 5,2%) и чистого комиссионного дохода (+16,7% и +6,2% соответственно), а также сокращение операционных расходов (за год последние сократились на 5%).

Число клиентов Сбербанка за год выросло почти на 3 млн человек, объем средств на счетах физических лиц по итогам года превысил ₽18 трлн, увеличившись на 8,2%. При этом доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в 2 раза.

Розничный кредитный портфель по итогам года вырос до ₽12 трлн (+12.9%). В декабре частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – ₽625 млрд. Главным драйвером роста в банке назвали ипотеку, рост выдачи которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре стали рекордными за всю историю банка и составили ₽382 млрд.