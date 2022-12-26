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Сбербанк направил в Китай «огромный пакет» документов для первого филиала

Зампред правления «Сбера»: рассчитываем открыть филиал в Китай к концу 2023 года
Единственный зарубежный филиал Сбербанка находится в Индии. О планах открыть филиал в Китае в «Сбере» сообщили в начале ноября. По словам зампреда правления Александра Ведяхина, все необходимые для этого документы уже отправлены
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Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сбербанк направил документы для открытия первого филиала в Китае, сообщил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин, передает корреспондент РБК.

«Мы активно сейчас с ними [с Народным банком Китая] в коммуникациях, туда уехал огромнейший пакет документов, китайский регулятор очень скрупулезно относится ко всем документами запрашивает их в очень большом количестве. Надеюсь, что к концу 2023 года нам удасться открыть филиал в Китае. Обычно это занимает 1,5-2 года, но надеемся что к концу 2023 года у нас уже будет филиал в этой стране», — сказал он.

Сбербанк в 2010 году открыл представительство в Китае, в 2009 году представительство появилось в Германии. Филиал за рубежом у банка только один — в Нью-Дели.

О планах «Сбера» открыть филиал в КНР Ведяхин сообщил в начале ноября этого года. «Мы бьемся с Народным банком Китая», — сказал он тогда.

После начала российской спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции со стороны западных государства: США и Великобритания заморозили активы банка и запретили гражданам вести с ним бизнес, ЕС отключил «Сбер» от межбанковской системы обмена данными SWIFT.

В Сбербанке в ответ утверждали, что санкции повлияют на текущую ситуацию в международных расчетах, однако в начале июня банк перестал проводить расчеты в юанях. Портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка тогда утверждал, что расчеты приостановили «из-за политики банка-корреспондента». Спустя 10 дней банк возобновил расчеты в китайской валюте. Глава банка Герман Греф тогда отказался «обсуждать все детали» причин приостановки.

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Ранее Ведяхин также рассказывал, что Сбербанк рассматривает возможность привлечения финансирования через долговые инструменты в китайской валюте. «Российский рынок облигаций в юанях довольно быстро развивается, почти каждый месяц на рынок выходят новые корпоративные эмитенты. В этих обстоятельствах Сбербанк рассматривает целесообразность размещения собственных облигаций в юанях», — отметил топ-менеджер. Он добавил, что конкретные параметры, объемы и сроки выпуска юаневых облигаций будут определяться рыночной конъюнктурой.

26 декабря Ведяхин сообщил, что портфель кредитования корпоративных клиентов в юанях составляет 4 млн юаней. «Спрос на них очень большой и он постоянно растет, от месяца к месяцу увеличивается на десятки процентов. Поэтому я думаю, что будет такой очень резкий рост вверх», — рассказал первый зампред правления банка.

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