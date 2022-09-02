Сбербанк продал швейцарскую «дочку»
Сбербанк продал свою швейцарскую «дочку» — Сбербанк Швейцария (Sberbank Switzerland AG) — инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, говорится в сообщении кредитной организации. Группа станет новым мажоритарным акционером банка, а миноритарным — партнер-основатель инвесткомпании «Монте Валле. Партнеры» Стивен П. Линч.
Линч — организатор сделки, ее сумма не раскрывается. «Сбер» сообщил, что стороны получили разрешение всех регуляторов. Швейцарский банк будет работать под новым названием TradeXBank AG, он продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.
«Сбер» решил продать Sberbank Switzerland с учетом «сложившейся конъюнктуры рынка», заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. «Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе», — сказал он.
Инвестгруппа m3 Groupe работает в сфере недвижимости, гостиничного бизнеса, здравоохранения и услуг. «Монте Валле. Партнеры» — инвесткомпания, которая занимается проблемными активами в России и Европе. Линч с 1992 года жил и работал в России, сейчас он проживает в Майами.
О том, что Sberbank Switzerland AG заключила сделку с покупателем, в июне сообщила газета Le Temps. Издание писало, что на нового владельца не распространяются санкции.
С тех пор как Россия начала боевые действия на Украине, Сбербанк попал под несколько раундов жестких санкций со стороны США, Великобритании и Евросоюза. В августе к санкциям ЕС против «Сбера», подразумевающим блокировку активов, присоединилась Швейцария. До этого, в марте, швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ввела в отношении «дочки» Сбербанка защитные меры, которые предусматривают запрет на платежи и транзакции; регулятор продлил их до 1 сентября.
В начале марта Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, заявив, что европейские «дочки» столкнулись с аномальным оттоком средств клиентов. «Сбер» отмечал, что это не затронет Sberbank Switzerland AG, так как она не относится к Sberbank Europe.
Ранее 2 сентября Сбербанк сообщил о продаже всего пакета акций дочернего банка в Казахстане местному холдингу «Байтерек». Сумма сделки также не раскрывается, Frank Media оценил ее в пределах $250–425 млн.