Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Большая часть компаний экосистемы Сбербанка SberX в июне получит логотипы, единый корпоративный цвет и приставку «Сбер». Ребрендинг проходит в рамках трансформации Сбербанка из классического банка в технологическую компанию

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку. Цветовая гамма на их логотипах, по словам одного из источников, будет примерно такая же, какая использовалась на стенде форума инновационных финансовых технологий «Финополис»: цвет слева направо в технике градиента переходит от зеленого к синему.

Для компаний экосистемы, которые еще не переведены на единый бренд, в логотипах может быть использована приставка «Сбер» (Sber), сказал один из источников. Но изменения могут не коснуться компаний с узнаваемым собственным брендом, а также тех компаний, с которыми Сбербанк не хочет себя ассоциировать, уточняет второй собеседник РБК. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в экосистеме SberX. При этом он отметил, что руководству банка пришлось выкупать какие-то названия, среди которых SberX.

Ранее обновленный логотип появился у Сбербанка. Разработанный десять лет назад бело-зеленый круг с галками заменят на квадрат нового корпоративного цвета. О разработке этого логотипа источники РБК рассказали в августе 2019 года. По их словам, справа от квадрата будет размещаться наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему.

О том, что Сбербанк может разработать новый бренд, в конце 2018 года заявлял глава банка Герман Греф. В марте 2019 года банк зарегистрировал десятки доменов со словом sber, а в апреле — товарный знак «Сбер». Экосистема Сбербанка получила название SberX. Эксперты оценивали стоимость ребрендинга экосистемы Сбербанка минимум в $300 млн, а затраты на внешнее и внутреннее переоформление одного отделения — в 300–500 тыс. руб.