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Финансы ,  
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Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Большая часть компаний экосистемы Сбербанка SberX в июне получит логотипы, единый корпоративный цвет и приставку «Сбер». Ребрендинг проходит в рамках трансформации Сбербанка из классического банка в технологическую компанию
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку. Цветовая гамма на их логотипах, по словам одного из источников, будет примерно такая же, какая использовалась на стенде форума инновационных финансовых технологий «Финополис»: цвет слева направо в технике градиента переходит от зеленого к синему.

Для компаний экосистемы, которые еще не переведены на единый бренд, в логотипах может быть использована приставка «Сбер» (Sber), сказал один из источников. Но изменения могут не коснуться компаний с узнаваемым собственным брендом, а также тех компаний, с которыми Сбербанк не хочет себя ассоциировать, уточняет второй собеседник РБК. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в экосистеме SberX. При этом он отметил, что руководству банка пришлось выкупать какие-то названия, среди которых SberX.

Ранее обновленный логотип появился у Сбербанка. Разработанный десять лет назад бело-зеленый круг с галками заменят на квадрат нового корпоративного цвета. О разработке этого логотипа источники РБК рассказали в августе 2019 года. По их словам, справа от квадрата будет размещаться наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему.

О том, что Сбербанк может разработать новый бренд, в конце 2018 года заявлял глава банка Герман Греф. В марте 2019 года банк зарегистрировал десятки доменов со словом sber, а в апреле — товарный знак «Сбер». Экосистема Сбербанка получила название SberX. Эксперты оценивали стоимость ребрендинга экосистемы Сбербанка минимум в $300 млн, а затраты на внешнее и внутреннее переоформление одного отделения — в 300–500 тыс. руб.

Сбербанк начал активно развивать свою экосистему с 2017 года, в конце того же года была утверждена новая стратегия. Согласно ей Сбербанк к 2020 году должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с такими ИТ-гигантами, как Google, Amazon или Alibaba.

В экосистему Сбербанка SberX входит более 20 финансовых и нефинансовых компаний из разных отраслей: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие. В июле 2019 года Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании СП на 100 млрд руб. по развитию сервисов такси и доставки еды, а 26 августа банк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group, куда входят интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, порталы Rambler, Afisha.Ru и онлайн-кинотеатр Okko.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, экосистема
РБК
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