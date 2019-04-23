Разговоры о появлении нового бренда активизировались в конце прошлого года, а в марте банк зарегистрировал десятки доменов со словом sber. Теперь зарегистрирован и товарный знак

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.

Однако это не первый товарный знак со словом «Сбер», информация о котором содержится в базе СПАРК. Такое слово, набранное другим шрифтом черного цвета и без логотипа банка, было признано товарным знаком в марте 2011 года, срок действия регистрации истекает 26 июля 2020 года. Англоязычный вариант того же знака — SBER — был утвержден в 2017 году (срок действия — по сентябрь 2026 года).

Кроме того, с февраля банк зарегистрировал «СБЕРМАМА», «СберКид», «СберКидс», «СберКот» и другие товарные знаки.