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Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Разговоры о появлении нового бренда активизировались в конце прошлого года, а в марте банк зарегистрировал десятки доменов со словом sber. Теперь зарегистрирован и товарный знак
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.

Однако это не первый товарный знак со словом «Сбер», информация о котором содержится в базе СПАРК. Такое слово, набранное другим шрифтом черного цвета и без логотипа банка, было признано товарным знаком в марте 2011 года, срок действия регистрации истекает 26 июля 2020 года. Англоязычный вариант того же знака — SBER — был утвержден в 2017 году (срок действия — по сентябрь 2026 года).

Кроме того, с февраля банк зарегистрировал «СБЕРМАМА», «СберКид», «СберКидс», «СберКот» и другие товарные знаки.

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«Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности», — прокомментировали РБК в Сбербанке регистрацию нового знака.

На новый товарный знак обратила внимание газета «Ведомости».

В декабре 2018 года глава финансовой организации Герман Греф говорил, что в банке обсуждают возможность сменить название, отказавшись от слова «банк» в названии. Он пояснил, что компания создала «большую экосистему», для которой такое название «уже, наверное, не совсем точная история».

Однако источник РБК в банке пояснял, что речи о смене названия организации или о ребрендинге банка не идет: наличие слова «банк» в названии требует закон о банковской деятельности. Банк разрабатывает брендинг «для экосистемы, в которую уже сегодня входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», подчеркивал собеседник.

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Спустя несколько дней первый зампред правления банка Лев Хасис сообщил РБК, что была создана дирекция по развитию экосистемы SberX. Источники РБК говорили, что в рамках этой концепции вместо X может быть использовано другое слово. В качестве примера они называли SberCloud и SberData.

В начале марта банк зарегистрировал 182 домена со словом sber. В банке тогда заявили РБК, что развивают экосистему, которая сможет «удовлетворить потребности клиентов в финансовых и нефинансовых сервисах».
Авторы: Андрей Гатинский, Георгий Макаренко
Теги: Сбербанк, товарный знак
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