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Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Финансы ,  
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Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк разрабатывает новый логотип для всех структур своей экосистемы, в том числе самого банка. Один из обсуждающихся вариантов — сине-зеленый квадрат. Существующий логотип, бело-зеленый круг с галками, появился 10 лет назад
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку. Обсуждается вариант логотипа в виде квадрата, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего. Справа от этого логотипа размещаются наименование бренда «Сбер», а затем название структур, входящих в экосистему банка.

Это один из обсуждаемых вариантов нового логотипа, решение о ребрендинге пока не принято, сказал источник РБК, близкий к банку. Еще один источник, близкий к структурам Сбербанка, говорит, что возможный ребрендинг обсуждается, но дискуссия может затянуться. В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

«Информацию о том, что Сбербанк думает о развитии бренда «Сбер» для экосистемы, мы подтверждали еще зимой этого года», — напомнили в пресс-службе Сбербанка. О вариантах логотипа для экосистемы говорить пока рано, добавили там.

Во сколько обойдется ребрендинг

Исходя из размеров Сбербанка, у которого большое количество сервисов и подразделений, а также многообразие продуктов, стоимость ребрединга может составлять сотни миллионов долларов — минимум $300 млн, оценивает старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин.

Гендиректор сервисного центра «Вывеска» Юрий Масленников оценивает затраты Сбербанка на внешнее и внутреннее переоформление одного отделения в 300–500 тыс. руб. Сейчас свои магазины переформатирует «Магнит», и у него затраты на одну точку меньше — по данным Масленникова, они составляют 200–300 тыс. руб. У Сбербанка 14,2 тыс. отделений, то есть только на их переоформление затраты составят от 4,3 до 7,1 млрд руб. ($70–110 млн), следует из оценки эксперта.

Нынешний логотип Сбербанка — бело-зеленый круг с галками со смещенным центром в верхней части — появился десять лет назад. Его цвет Сбербанк описывал как «природно-зеленый в сочетании с солнечным бликом». Стоимость ребрендинга банковских офисов эксперты в 2009 году оценивали в 20 млрд руб.

Новый бренд для экосистемы

Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, предполагающей продвижение в том числе и нефинансовых сервисов. Утвержденная в конце 2017 года стратегия госбанка подразумевает, что к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с Google, Amazon или Alibaba.

Сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк», заявлял глава банка Герман Греф, допустив, что из названия «Сбербанк» для экосистемы может исчезнуть слово «банк». В конце прошлого года была создана дирекция по развитию экосистемы SberX, отвечающая за координацию комплексного развития экосистемы Сбербанка. В марте 2019 года банк зарегистрировал десятки доменов со словом sber, а в апреле был зарегистрирован товарный знак «Сбер».

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», «Интеркомп») и другие. В текущем году банк стал совладельцем крупных интернет-активов — в июле Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о создании СП на 100 млрд руб. по развитию сервисов такси и доставки еды, а 26 августа была закрыта сделка по покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group, куда входят интернет-издания Lenta.Ru, Gazeta.Ru, порталы Rambler, Afisha.Ru, онлайн-кинотеатр Okko.

Авторы: Петр Канаев, Евгения Чернышова, Сергей Соболев
Теги: логотип, ребрендинг, Сбербанк
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