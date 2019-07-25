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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Сбербанк и Mail.Ru решили создать СП на ₽100 млрд
Mail.Ru внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. После сделки с Mail.Ru госбанк станет совладельцем активов компаний «большой тройки» Рунета
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб., сообщили компании. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после одобрения сделки регуляторами. Компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта — на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, говорится в сообщении. Распределение долей в СП будет паритетным.

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru

Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси «Ситимобил» (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб.

До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций «Ситимобил». «Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI в течение года после закрытия сделки», — говорится в сообщении участников сделки.

Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб. Деньги будут вноситься по схеме cash in — на развитие компании.

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Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Оценка стоимости СП при достижении целевых показателей может превысить 100 млрд руб. В будущем владельцы СП рассмотрят возможность привлечения внешних инвесторов и оценят потенциал его вывода на IPO, сообщили в компании.

Как пояснил представитель Mail.Ru Group, операционным управлением продолжат заниматься команды «Ситимобил» и Delivery Club, стратегическое развитие будет координировать совет директоров совместной̆ компании, куда войдут представителй Сбербанка и интернет-холдинга.

Как Сбербанк стал совладельцем активов трех крупнейших компаний Рунета

Глава Сбербанка Герман Греф назвал сделку с Mail.Ru важным шагом в построении экосистемы банка. Ее развитие курирует подразделение SberX.

  • В 2019 году банк стал владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group Александра Мамута, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др.
  • У Сбербанка есть совместное предприятие с другим крупным интернет-холдингом и конкурентом Mail.Ru Group на рынке онлайн-заказа такси и доставки еды — «Яндексом». Сделка была закрыта в апреле 2018 года. СП создано на базе ООО «Яндекс.Маркет» (развивало одноименный сервис для сравнения цен), у обеих сторон по 45% в компании (еще 10% акций передано на формирование опционного фонда для команды «Яндекс.Маркет»). В рамках сделки Сбербанк выделил интернет-компании 30 млрд руб. на развитие. «Мы хотим построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас все получится», — говорил тогда глава Сбербанка Герман Греф.
  • Кроме того, Сбербанк в конце ноября 2016 года выделил семилетний венчурный кредит на $100 млн агрегатору такси Gett. Последний также рассчитывал, что Сбербанк будет кредитовать водителей сервиса на покупку автомобилей, предложит страховые программы и др.

Зачем Mail.Ru Group партнеры

Mail.Ru Group сообщила, что не исключает привлечения внешних инвесторов в Delivery Club, еще в октябре 2018 года. Во втором квартале 2019 года выручка Delivery Club выросла вдвое в годовом выражении и достигла 865 млн руб., сообщила Maul.Ru Group. Однако этот бизнес пока убыточен и требует инвестиций. Однако размер убытка Mail.Ru Group не раскрывает. Аналогичная ситуация с крупнейшими онлайн-агрегаторами такси.

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«Яндекс» и Сбербанк решили изменить формат «русского Amazon»

Представитель Mail.Ru Group отказался комментировать, вела ли компания переговоры с другими потенциальными партнерами для бизнесов доставки еды и такси. «Мы убеждены, что Сбербанк — лучший кандидат из всех возможных партнеров с большим отрывом. Сбербанк выстроил мощнейшую экосистему и обладает богатой экспертизой, добавляя этим существенную стратегическую ценность для развития СП. Кроме того, у Сбербанка большой опыт создания партнерств, он всегда уважительно относится к интересам своих партнеров и открыт к равноправному диалогу», — сообщил представитель Mail.Ru Group.

При этом Mail.Ru Group, в свою очередь, два года назад вел переговоры о покупке другого крупного игрока на рынка заказа такси — группы «Везет» (управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi), но в итоге выделил ей заем летом прошлого года, который мог быть конвертирован в акции. Сумма займа, как и пакет, который может получить Mail.Ru Group, не раскрывались. В середине июля созданная путем слияния бизнесов «Яндекс.Такси» и Uber в России и соседних странах компания MLU B.V. объявила, что договорилась о покупке кол-центров и программного обеспечения ГК «Везет». По условиям сделки, MLU в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России, а акционеры ГК «Везет» получат до 3,6% ее акций и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. Водители и таксопарки, сотрудничавшие с группой «Везет», перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.Такси», то есть смогут принимать заказы от пользователей всех сервисов, входящих в компанию. Сделку еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Авторы: Петр Канаев, Александра Посыпкина, Анна Балашова
Теги: Сбербанк, Mail.Ru
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