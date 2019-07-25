Сбербанк и Mail.Ru решили создать СП на ₽100 млрд

Mail.Ru внесет в СП сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил». Сбербанк — долю в Foodplex и деньги на развитие. После сделки с Mail.Ru госбанк станет совладельцем активов компаний «большой тройки» Рунета

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать совместное предприятие стоимостью свыше 100 млрд руб., сообщили компании. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью, после одобрения сделки регуляторами. Компания станет ведущей российской платформой o2o-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта — на рынках, объем которых превысит 1 трлн руб. на горизонте трех лет, с ожидаемым среднегодовым ростом более 30%, говорится в сообщении. Распределение долей в СП будет паритетным.

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru

Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси «Ситимобил» (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб.

До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций «Ситимобил». «Дополнительные инвестиции в размере до 5,1 млрд руб. могут быть добавлены в капитал совместной платформы в зависимости от выполнения ряда KPI в течение года после закрытия сделки», — говорится в сообщении участников сделки.

Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб. Деньги будут вноситься по схеме cash in — на развитие компании.