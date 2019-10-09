Сбербанк показал новые корпоративные цвета

Стенд банка на проходящем в Сочи форуме Finopolis 2019 окрашен в зеленый и голубой цвета. Ранее о возможности такой раскраски нового логотипа Сбербанка сообщал РБК

Фото: корреспондент РБК

Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.

Новая расцветка использована на стенде банка на форуме. Окраска поля, на котором размещен логотип Сбербанка, плавно переходит — слева направо — от зеленого к синему. Аналогичное изменение происходит с полем, на котором размещена надпись «Экосистема Сбербанка».

Ранее источник РБК сообщал, что Сбербанк начал работу над новым логотипом. При этом в качестве возможного варианта назывался квадрат, цвет которого слева направо меняется от светло-зеленого до темно-зеленого, а снизу вверх — с зеленого до синего.

Нынешний логотип Сбербанка — бело-зеленый круг с галками со смещенным центром в верхней части — появился десять лет назад. Его цвет Сбербанк описывал как «природно-зеленый в сочетании с солнечным бликом».