Греф допустил изменение названия Сбербанка

Оттуда может исчезнуть вторая часть — «банк», рассказал Герман Греф. По его словам, нынешнее название неточно отражает суть организации

Герман Греф (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Сбербанк рассматривает возможность изменения названия: оттуда может пропасть слово «банк». Об этом рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф по итогам наблюдательного совета, передает корреспондент РБК.

«Мы это действительно обсуждаем, пока рано об этом заявлять, [но] мы сейчас эту тему проговариваем», — рассказал Греф.

По его словам, сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже достаточно большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов как физических, так и юридических лиц», — отметил он.

«Нужно понимать, что в финансовой части Сбербанка название «банк» должно присутствовать по закону», — сказал Греф. Однако, по его словам, «это уже не совсем точная история».

Материал дополняется.