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Греф назвал причины укрепления рубля

Сдержать укрепление рубля можно с помощью валютных интервенций. Такую идею ранее озвучивал министр финансов Антон Силуанов. Против таргетирования курса рубля выступает ЦБ
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Скопление валюты на банковских счетах из-за сложности переводов за границу и ограничение импорта из-за санкций стали причинами укрепления рубля, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — сказал глава Сбербанка (цитата по ТАСС).

Сдержать укрепление рубля можно с помощью валютных интервенций или расширения возможностей импорта, считает Греф. Поскольку покупка «твердых» валют для накоплений в Фонде национального благосостояния сейчас недоступна, Минфин рассматривает возможности приобретения «мягких» валют, в том числе юаня, напомнил он.

«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — указал он.

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Фото:Пётр Ковалев / ТАСС

На фоне западных санкций 11 марта официальный курс рубля превысил 120 руб., евро — выше 130 руб. Весной российские власти ограничили покупку валюты и временно вводили требование о продаже 80% валютной выручки экспортерами. На мировом рынке наблюдался рост цен на нефть выше 100$ за баррель, а в России — рост экспорта при снижении импорта. Все это привело к значительному укреплению рубля. На 16 июля официальный курс доллара составляет 57,8 руб., столько же стоит евро.

В правительстве курс рубля считают переукрепленным. Первый вице-премьер Андрей Белоусов называл оптимальный курс — 70–80 руб. за доллар и заявлял о необходимости скорее к нему вернуться. Сохранение в ближайшие месяцы текущего курса рубля угрожает сокращением инвестиций и сокращением объема производства, предупреждал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов допускал проведение валютных интервенций для снижения курса рубля.

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В ЦБ выступают против таргетирования курса. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, попытки вернуть курс к старым значениям сделает его искусственным и грозит девальвацией. Кроме того, управлением курс может привести к снижению независимости денежно-кредитной политики ЦБ от других стран и импорту инфляции, считает глава ЦБ.

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Кирилл Соколов
курс рубля Сбербанк Герман Греф

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года
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