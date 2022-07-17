Греф назвал причины укрепления рубля
Скопление валюты на банковских счетах из-за сложности переводов за границу и ограничение импорта из-за санкций стали причинами укрепления рубля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — сказал глава Сбербанка (цитата по ТАСС).
Сдержать укрепление рубля можно с помощью валютных интервенций или расширения возможностей импорта, считает Греф. Поскольку покупка «твердых» валют для накоплений в Фонде национального благосостояния сейчас недоступна, Минфин рассматривает возможности приобретения «мягких» валют, в том числе юаня, напомнил он.
«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — указал он.
На фоне западных санкций 11 марта официальный курс рубля превысил 120 руб., евро — выше 130 руб. Весной российские власти ограничили покупку валюты и временно вводили требование о продаже 80% валютной выручки экспортерами. На мировом рынке наблюдался рост цен на нефть выше 100$ за баррель, а в России — рост экспорта при снижении импорта. Все это привело к значительному укреплению рубля. На 16 июля официальный курс доллара составляет 57,8 руб., столько же стоит евро.
В правительстве курс рубля считают переукрепленным. Первый вице-премьер Андрей Белоусов называл оптимальный курс — 70–80 руб. за доллар и заявлял о необходимости скорее к нему вернуться. Сохранение в ближайшие месяцы текущего курса рубля угрожает сокращением инвестиций и сокращением объема производства, предупреждал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов допускал проведение валютных интервенций для снижения курса рубля.
В ЦБ выступают против таргетирования курса. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, попытки вернуть курс к старым значениям сделает его искусственным и грозит девальвацией. Кроме того, управлением курс может привести к снижению независимости денежно-кредитной политики ЦБ от других стран и импорту инфляции, считает глава ЦБ.