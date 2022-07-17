Греф назвал причины укрепления рубля

Сдержать укрепление рубля можно с помощью валютных интервенций. Такую идею ранее озвучивал министр финансов Антон Силуанов. Против таргетирования курса рубля выступает ЦБ

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Скопление валюты на банковских счетах из-за сложности переводов за границу и ограничение импорта из-за санкций стали причинами укрепления рубля, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — сказал глава Сбербанка (цитата по ТАСС).

Сдержать укрепление рубля можно с помощью валютных интервенций или расширения возможностей импорта, считает Греф. Поскольку покупка «твердых» валют для накоплений в Фонде национального благосостояния сейчас недоступна, Минфин рассматривает возможности приобретения «мягких» валют, в том числе юаня, напомнил он.

«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — указал он.

На фоне западных санкций 11 марта официальный курс рубля превысил 120 руб., евро — выше 130 руб. Весной российские власти ограничили покупку валюты и временно вводили требование о продаже 80% валютной выручки экспортерами. На мировом рынке наблюдался рост цен на нефть выше 100$ за баррель, а в России — рост экспорта при снижении импорта. Все это привело к значительному укреплению рубля. На 16 июля официальный курс доллара составляет 57,8 руб., столько же стоит евро.

В правительстве курс рубля считают переукрепленным. Первый вице-премьер Андрей Белоусов называл оптимальный курс — 70–80 руб. за доллар и заявлял о необходимости скорее к нему вернуться. Сохранение в ближайшие месяцы текущего курса рубля угрожает сокращением инвестиций и сокращением объема производства, предупреждал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов допускал проведение валютных интервенций для снижения курса рубля.

Читайте на РБК Pro Pro На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что Кейсы Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео Pro Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой Не сошлись характерами: как найти общий язык с непохожим на вас коллегой Статьи Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее Саммари Pro Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет Статьи Pro x The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist Статьи

В ЦБ выступают против таргетирования курса. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, попытки вернуть курс к старым значениям сделает его искусственным и грозит девальвацией. Кроме того, управлением курс может привести к снижению независимости денежно-кредитной политики ЦБ от других стран и импорту инфляции, считает глава ЦБ.